Nicolas Batum, decidido a seguir en los Clippers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CALIFORNIA.- Nicolas Batum tiene decidido su futuro. El alero francés, quien llegó a los Clippers en 2020 tras ser despedido por Charlotte Hornets, asegura que su próximo paso en la NBA es volver a comprometerse con la organización californiana una vez se abra la agencia libre. No ha usado esas palabras, pero lo ha dejado meridianamente claro en una entrevista concedida al medio francés First Team.

Para ser exactos, Batum fue cuestionado por el lugar en el que querría terminar su carrera, a lo cual contestó con un elocuente «Tyronn Lue me salvó la vida». Ante tal afirmación el entrevistador le hizo una pregunta más concreta mencionando directamente a los Clippers. ¿La respuesta? «Los Clippers hasta que me echen. Tyronn Lue me salvó», señala un Batum que admite sentirse en deuda.

Para entender su sentir hay que remontarse justo a su salida de los Hornets. Para ese momento Batum no era mencionado más que como un contrato tóxico, el cual iba asociado a una carrera que muchos daban como concluida en la NBA. Todo cambió con su llegada a Los Ángeles. Bajo la batuta de Lue, el alero ha levantado el vuelo para ser titular en 92 de los 126 encuentros disputados y promediar hasta 26,2 minutos por noche.

Con su deseo expuesto, queda por ver cómo se resuelve en términos prácticos. Batum posee una opción de jugador por valor de 3,3 millones de dólares para el curso 2022-23. Aceptarla puede ser una opción, pero a sus 33 años quizás quiera un contrato de dos años, aunque el valor anual no varíe demasiado del mencionado. Lo que es seguro, es que Lue agradece el cariño mostrado con sus palabras.

«Cada vez que un jugador habla así de ti, es una gran sensación, ya que de eso trata todo esto. Se trata de los jugadores y de tratar de sacar lo mejor de ellos. Muchas veces, los jugadores también sacan lo mejor de un entrenador. En el caso de Nico, un gran jugador que lleva tanto tiempo en esa liga, significa mucho que diga esas palabras», comenta en declaraciones recogidas por Tomer Azarly de ClutchPoints.

Relacionado