Nicky Jam sobre controversia Don Omar- Daddy Yankee: ‘No me gustan los chismes’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Uno de los arquitectos del género urbano latino, específicamente del reguetón, Nicky Jam, durante una entrevista dada desde la ciudad de Miami, dio su opinión al ser cuestionado sobre las declaraciones recientes de Don Omar sobre Daddy Yankee.

El boricua reconoció que no vio la entrevista completa, en donde su colega, William Omar Landrón (DO) habló sobre supuestos aspectos negativos de Ramón Ayala (DY). En la entrevista bajo la conducción de Santiago Matías y Dotol Nastra, el cantante Nicky Jam sí se refirió a la etapa en la cual se distanció de Yankee, destacando que la mayor parte de la culpa siempre fue de él mismo, por irresponsabilidaes propias.

“Tuvimos nuestras diferencias por negligencia e irresponsabilidad mía, yo no puedo hablar por Don Omar, yo solo puedo hablar de la situación mía, la cual fue mi culpa. Los problemas que yo he tenido con Daddy Yankee han sido literalmente por mí mismo, porque yo era un loco en el pasado y el pana estaba puesto para lo de él”, manifestó el exponente urbano.

Continuó diciendo: “La verdad, la verdad, la verdad, no me interesan los chismes, no me interesa lo que pasa por ahí, eso es tóxico”. Destacó que no le gustan ese tipo de cosas, prefiere estar del lado de las cosas buenas. “Estoy para disfrutar la vida”.

Sobre Daddy Yankee dijo

“Es un tipo inteligente, sabio, que sabe muy bien de negocios, un buen padre, y eso es lo único que puede decir”, expresó.

Dijo que no conoce al Daddy Yankee millonario, sino el del tiempo de Playero, que cantó con él.

“Hay una Daddy Yankee que yo no conozco después de casi 15 años, lo poco que sé de él es que, es tremenda persona, un tipo inteligente, claro, un tipo serio, que no tiene filtro para hablar”, detalló.

Dijo que el millonario surgió cuando ambos se dividieron, que al que conoce es el de antes, aunque en la actualidad mantienen comunicación casi diaria, pero en términos básicos, por que, cada quien está lleno de compromisos laborales que nos le permiten compartir como lo hacían en la juventud.

Sobre el retiro de Yankee

Resaltó, que está orgulloso de su retiro, elogiando y valorando el éxito de su carrera, orgullo de los latinos, en especial de Puerto Rico, por lo que saldrá de los escenarios por todo lo alto.

“Estoy orgulloso de él, de que alguien del reguetón se pueda retirar, se pueda dar el lujo de decir yo hice de todo en mi carrera, tuve una carrera exitosa, y puedo darme el lujo de decir me voy quiero retirar. Eso es muy pocos del género lo podían hacer. Asimismo, reveló lo que aprendió del artista boricua, tanto en sus inicios como cuando reinició su carrera musical por segunda ocasión a principios de la década de los dos mil. .

“Tú quieres aprender del género, sigue a Daddy Yankee, el tipo la tiene clara, tiene la disciplina, sabe cuidar su marca, no anda por ahí como un loco, él cuida su imagen. Él me ha enseñado, incluso mi renacer, la segunda oportunidad de mi carrera fue inspirada en lo que yo vi que Daddy Yankee hizo”, detalló el reguetonero.

No piensa en el retiro

Aunque tiene 28 años de carrera artística, aún no piensa retirarse de los escenarios, alegando que no se trata de tema económico, sino que le gusta cantar, es su pasión, y no desea decir que se retira para al rato volver con una gira de despedida, y después otra, y luego un disco especial, etc.

“Me da miedo decir que me voy a quitar y después yo querer hacer una girita más. (…). La música es todo para mí, es mi vida”, comentó.

Recordando su llegada a Colombia

“Yo me fui de Puerto Rico porque necesitaba moverme para otro lado, otro ambiente para poder empezar de nuevo”, reveló.

Dijo: “El amor que me dio Colombia en ese momento y hasta el sol de hoy (…) me subieron la moral yo me lo creí”, manifestó. “Me tuve que mudar para otro lado donde la gente sólo sabía de mi música y no de las cosas y no de los errores que yo estaba cometiendo”, afirmó.

Sobre su pasado con la adicción

El artista narró las situaciones que tuvo que pasar para dejar la adicción a las drogas y retomar su vida sin dependencia.

“Mi lucha con las drogas fue al principio, yo no tengo ya esa situación de que yo veo la droga y tiempo, no”, precisó.

Indicó que han pasado 11 años, y que entendió que puede disfrutar la vida sin eso, aunque afirmó que le han ofrecido, pero que no volverá a caer.

“Aprendí a que me puedo disfrutar la vida sin eso, el traguito si me lo doy la cervecita, el vinito mis traguitos”, resaltó.

