Nicki Nicole lanza “Nobody Like Yo”, el sencillo donde pelea con su “otro yo”

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES.- La cantante argentina Nicki Nicole lanzó este jueves su nuevo sencillo, titulado “Nobody Like Yo”, con el que evoca una pelea interna que muchas personas tienen “con su otro yo”, un ente que dijo a Efe, no les permite “avanzar en la vida”.

Nacida en Rosario, Argentina, y con sólo 22 años, Nicole Denise Cucco se ha convertido en referente femenina del trap y de la música latina en el mundo hispanohablante, así como en un fenómeno en las redes sociales. En Instagram cuenta con más de 12 millones de seguidores.

La artista, que está de visita en Los Ángeles, California, tras participar en el festival This Ain’t No Picnic en Pasadena, dijo que su nuevo tema habla “un poco de un yo y tu otro yo”.

“Muchas personas, como yo, han tenido una pelea entre su yo y su otro yo”, expresó sobre la idea que le inspiró su nuevo sencillo, que fusiona el trap con la salsa.

La artista dice sentir que “todos tenemos un yo interno que siempre está tirándonos hacia abajo, que nos limita”.

“Los miedos, las inseguridades, son una cosa, un yo, que no nos permite avanzar en la vida”, agregó.

Es tanto su compromiso con este mensaje que Nicki Nicole se aguantó varios golpes en la grabación del video dirigido por Agustín Portela que acompaña al sencillo, donde se muestra a la cantante en un cuadrilátero de boxeo peleando con su “otro yo”

“Me comí un par de piñas (golpes) porque la otra boxeadora lo hacía muy bien. Nadie salió lastimado. Fue una gran experiencia para hablar de la pelea contra los egos y las pretensiones”, contó entre risas.

El sencillo fue producido el año pasado por el dúo colombiano ICON y TATOOL. “Se guardó para el momento justo”, opinó la joven cantante, que dio sus primeros pasos en la música hace 5 años.

Pero fue en 2019 cuando la artista dio el salto a la fama con su primer sencillo, “Wapo Traketero”, que alcanzó el Disco de Oro en España y que arrasó en reproducciones y escuchas de YouTube y Spotify. Desde entonces no ha parado de crecer.

Recuerda que esa canción la lanzó en su canal de YouTube, que apenas contaba con unos 20 suscriptores, todos miembros de su familia. Pero en pocos días “Wapo Traketero” se convirtió en un fenómeno y la puso en la mira de las compañías discográficas.

Entre sus éxitos se cuentan “Años luz”, “Colocao”, “Mamichula” (con el cantante argentino Trueno), “No Toque Mi Naik” (junto a Lunay) y “Ella No Es Tuya Remix” (con Myke Towers y Rochy RD).

A lo largo de 2022, Nicki ha lanzado explosivas colaboraciones con artistas como Camilo, Eladio Carrión, Emilia y Los Ángeles Azules.

Al preguntarle sobre su incursión en el mercado estadounidense, la intérprete dice estar sorprendida de la gran acogida que el público le ha dado.

“No me esperaba eso. Pensé ‘Lo normal es que la gente viene a ver a las bandas de Estados Unidos y no sabrán mucho de mí’. Pero había mucha gente que me conocía, que sabía mis canciones. Fue una locura”, contó sobre su participación en abril pasado en el Festival de Coachella (California).

Nicki Nicole hizo su debut televisivo en el “Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, donde cantó su éxito “No Toque Mi Naik”. La joven se convirtió en la primera artista argentina en actuar en el programa.

“Nobody Like Yo” hará parte del nuevo álbum que está trabajando y en el que espera tener colaboraciones con otros artistas.

“Es un temazo y espero que todos lo disfruten porque lo hice pensando en el público, y estoy segura de que se van a identificar con el mensaje”, concluyó.

