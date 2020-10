Nicki Minaj acaba de dar la bienvenida a su primer bebé

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁGELES.- La rapera estadounidense Nicki Minaj acaba de dar la bienvenida a su primogénito, casi tres meses después de que la intérprete de “Superbass” y su esposo, Keneth Petty, confirmaran la noticia a través de sus redes sociales.

De acuerdo al medio estadounidense People, la artista dio a luz la tarde ayer en la ciudad de Los Ángeles y a pesar de que todavía no ha hecho pública la noticia ni se sabe el sexo y el nombre del bebé, sus fanáticos esperan cualquier momento a que postee una fotografía al respecto.

En una entrevista de 2014, Minaj le comentó a Complex que su mayor sueño era ser madre. “Mi mayor temor es que me consuma tanto el trabajo que me olvide de vivir mi vida personal al máximo”, aseguró. “Si termino con mi quinto álbum y no tengo una niña para entonces, no importa cuánto dinero tenga, me decepcionaría, como mujer, porque siento que me pusieron aquí para ser madre “.

Fue el pasado mes de julio que la artista hizo público la noticia con una sesión de fotos muy “a su estilo”.

En 2019, tuiteó que se retiraba de la música para ser madre. “Decidí retirarme y tener mi familia. Sé que ahora están felices”, escribió. “Para mis fans, sigan repitiéndome, háganlo hasta que muera. Los amo de por vida”. A pesar de que nunca se jubiló expresó a través de sus redes sociales que se siente feliz de poder formar una familia.