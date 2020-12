Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana presenta propuesta para celebraciones personalizadas

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA.- Un lugar especial para un feliz cumpleaños es el Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana, con su divertida propuesta para celebraciones, cumpleaños, aniversarios y eventos diversos, completamente personalizados, creando recuerdos memorables a sus huéspedes e invitados. Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana, luego de reabrir sus puertas el pasado 5 de noviembre, dio a conocer sus variados y entretenidos paquetes para festividades, diseñados de forma segura brindando experiencias de lujo a clientes de todas las edades, desde divertidos desayunos con los personajes favoritos de Nickelodeon hasta exquisitas cenas bajo el concepto Gourmet Inclusive.

Como parte de la experiencia Nickelodeon, los populares personajes Bob Esponja, Patricio, Dora la Exploradora y Botas, Las Tortugas Ninja: Donatello, Raphael, Leonardo y Michelangelo, Los Padrinos Mágicos: Cosmo y Wanda, y los Paw Patrol: Chase, Marshal y Skye, acompañan al festejado en su celebración, la cual incluye desde delicias culinarias, biscocho temático de Nickelodeon, fotos y recuerdos especiales, entre múltiples opciones.

Una de las atracciones únicas y exclusivas para los cumpleaños es la Villa Piña, la famosa casa de Bob Esponja en la calle La Concha, donde el huésped y sus invitados viven como una celebridad en esta asombrosa villa de 140 metros cuadrados, siendo la habitación más representativa del resort. Se accede a través de un vestíbulo diseñado igual que la casa submarina de Bob Esponja, con un sillón, una antena de televisión y su mascota, el caracol Gary. Como huéspedes de Villa Piña, pueden disponer del servicio de un mayordomo privado, que se encarga de satisfacer todos los gustos del festejado.

El complejo hotelero, 4 diamantes, uno de los mejores resorts de lujo, para las vacaciones y actividades familiares, es distinguido por sus hermosas locaciones, entretenidos restaurantes temáticos, una exquisita experiencia culinaria, sus detalles, atención al huésped, entretenimiento y mucho más que diversión para adultos y niños, todo incluido.

Jorge Féliz Germán, presidente de Karisma Hotels & Resorts para República Dominicana, expresa que “muchas familias actualmente desean compartir de forma segura y diferente sus celebraciones, cumpleaños o aniversarios, siendo Nickelodeon Hotels & Resorts el lugar preferido para ello. Con nuestro programa integral de bienestar Karisma Peace of Mind ™ de Karisma Hotels & Resorts garantizamos la seguridad de nuestros huéspedes y un inigualable nivel de servicio, todo esto sumado a la experiencia Gourmet Inclusive® by Karisma. Celebrar una actividad en Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana es vivir un recuerdo familiar para toda la vida”.

El programa Karisma Peace of Mind ™ presenta nuevos protocolos de salud, pautas de limpieza actualizadas y las mejores prácticas de la industria, incluida la afiliación al International WELL Building Institute y Well Living Lab de Delos Well Living, en conjunto con la Clínica Mayo y con el respaldo de Deepak Chopra.

Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana cuenta con 208 suites, 10 restaurantes, 3 bares, 4 piscinas, 1 spa, con una amplia variedad de entretenimiento para niños y adultos, múltiples amenidades y servicios entre ellos, acceso a Nickelodeon™ Place, acceso a las actividades supervisadas en Club Nick para niños de 4 a 12 años, amenidades para bebés que incluyen alimento para bebé, coches, cunas, batas de baño y calentadores de biberones, el parque acuático Aqua Nick, programa diario de actividades y entretenimiento nocturno especial, shows y música en vivo, 24 horas de servicio a la habitación, entre otros.

Sobre Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts es una galardonada colección de hoteles de lujo que posee y administra una impresionante cartera de propiedades en América Latina y el Caribe. Las marcas de propiedades incluyen El Dorado Spa Resorts by Karisma; Island Reserve de Margaritaville by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Karisma Villas; Allure Hotels by Karisma; Hidden Beach by Karisma; Sensatori Resorts; y Nickelodeon Hotels & Resorts. Las propiedades han sido premiadas con los principales galardones de la industria, incluidos los “100 mejores hoteles del mundo” de Conde Nast Traveler, los “30 mejores hoteles de Cancún” de Conde Nast Traveler, los “Mejores hoteles para el romance” de TripAdvisor® Traveler’s Choice y el “Premio Cinco Diamantes” de la AAA y “Premio Cuatro Diamantes”. Karisma Hotels & Resorts está comprometido con el apoyo a los empleados y la comunidad al mismo tiempo que brinda experiencias auténticas a los huéspedes, recibiendo reconocimiento mundial por su enfoque comprometido y creativo de la gestión hotelera y las innovaciones de productos. En Karisma Hotels & Resorts, tu paraíso te espera. Ya sea que estés buscando un destino de luna de miel inolvidable o un destino espectacular para crear nuevos recuerdos, nuestros resorts de clase mundial ofrecen experiencias extraordinarias para cada estilo de viaje.