Nick Kyrgios se retira de Mallorca

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este miércoles en el torneo de Mallorca, el australiano Nick Kyrgios anunció su retiro, luego de conseguir la victoria en un primer juego emocionante, donde necesito remontar y hubo dos tie-break. Kyrgios se dirigirá al Grand Slam de Wimbledon con récord de 7-2 sobre césped en el 2022.

El australiano nombró una lesión abdominal y que buscará recuperarse para competir en el penúltimo gran torneo del año. “Lamento mucho tener que retirarme del partido de esta noche aquí en Mallorca”, comentó Kyrgios, según un comunicado difundido por los organizadores.

El número 45 del ranking ATP, quien consiguió ser 13 del mundo por primera vez en el 2016, sigue en la búsqueda de dar la sorpresa y poder levantar un trofeo de Grand Slam de forma individual, ya que en dobles, junto a su compañero, Thanasi Kokkinakis, conquistaron el Abierto de Australia en el 2022.

En Grand Slam solitario lo más lejos que ha podido llegar es a cuartos de final, en Australia 2015 y Wimbledon 2014.

“He estado jugando muchos grandes partidos últimamente y desafortunadamente me desperté con dolor en los abdominales. Fui a ver al médico del torneo de inmediato y me aconsejó que no jugará esta noche”, agregó el jugador de 27 años.

Esta no es la primera lesión del australiano, ya que ha sufrido varias en su larga carrera. En Wimbledon 2021, abandonó el torneo por el mismo mal en los abdominales, también problemas en los codos en el 2018, lesiones en las rodillas y un gran grupo de dolencias que han frenado su regreso completo en el tenis.

Relacionado