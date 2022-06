Nick Kyrgios: “Nadal es el mejor, tiene 22 Grand Slams”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PALMA.- El tenista australiano Nick Kyrgios, unas de las grandes atracciones del torneo ATP 250 Mallorca Championschips que comenzará la próxima semana en Santa Ponça (Calviá), ha afirmado que el español Rafa Nadal “es el mejor del ‘Big Three’, tiene 22 Grand Slams y los otros (el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic) 20”.

Nadal sumó su título “grande” número 22 el pasado domingo en Roland Garros al derrotar en la final al noruego Casper Ruud.

Kyrgios, jugador número 78 del mundo, concedió una entrevista al diario Ultima Hora en la que abordó diversos aspectos de su carrera profesional.

“No entiendo que piensen eso de mí”, respondió a una pregunta sobre su fama de “chico malo” del tenis.

“No creo que haga locuras en la pista. Tengo 27 años ahora y he estado jugando así desde que tenía 10. Siempre he sido muy emocional y ambicioso. No voy a cambiar. Porque pienso que los aficionados quieren ver partidos emocionantes e intensos. Si pierdes estarás enfadado. Es normal, es humano. Algunos lo muestran más y otros menos”, añadió.

Kyrgios también se refirió a sus expectativas en el Mallorca Championschips, el único torneo sobre hierba natural que se disputa en España y explicó las razones que le indujeron a saltarse la reciente temporada de tierra batida.

“Aquí quiero ofrecer mi mejor tenis. Ojalá acudan muchos aficionados a ver nuestros partidos. Como siempre voy a ganar, quiero entretener a la gente para que ellos y yo lo pasemos bien. Este es un año para resurgir. Vi que no necesitaba jugar cada torneo (en tierra) para mejorar. Busqué prepararme lo mejor posible para los torneos de hierba, y quería estar de nuevo en casa”, aseguró.

Con respecto a la lucha que mantuvo contra la depresión -en 2020 admitió que tuvo ideas suicidas y que estuvo a punto de dejar el tenis- Kyrgios dice que hizo pública esa enfermedad “porque creí que podría ser bueno y ayudaría a otra gente en una situación similar”.

“Tuve la sensación de que no tenía a nadie con quien hablar de ello o confiar. Rechacé el apoyo de mi familia y amigos, no me abrí. Ellos podrían haberme ayudado a encontrar el camino y pensar positivamente de nuevo”, señala.

Uno de los rivales de Kyrgios en el torneo que se disputará en el Mallorca Country Club de Santa Ponça (Calviá), será el ruso Daniil Mevdeved, vigente campeón.

Los representantes españoles inscritos son Pablo Carreño, medallista olímpico y Roberto Bautista Agut, semifinalista de Wimbledon 2019.

