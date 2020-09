Nick Hardt resalta sus condiciones físicas de cara a su regreso a juego

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la selección dominicana de tenis Nick Hardt señaló que se encuentra en un estado físico óptimo para su regreso a cancha este martes en Lisboa, Portugal, donde participará en el torneo M15 de Sintra de la ITF World Tennis Tour.

Tras estar fuera de acción por espacio de seis meses, a raíz de la suspensión que generó la pandemia del COVID-19, Hardt afirmó que la cuarentena le hizo bien, ya que pudo trabajar junto a su entrenador Melvin Báez en acondicionar su cuerpo.

“Estoy en mi mejor estado físico. No me encontraba así desde hace varios años. He bajado de peso y eso me favorece bastante”, indicó en exclusiva a Colimdo el puertoplateño.

Agregó, que además de preparar su físico, trabajó en mejorar su técnica de juego.

Sobre su retorno a competencia dijo estar contento porque volverá a “sentir y vivir” las experiencias como profesional.

“Estoy muy ansioso, espero disfrutar y avanzar rondas”, destacó Hardt quien no participa en un evento oficial desde marzo, cuando salió derrotado por Christian Langmo, en el M15 de Cancún, México.

La tercera raqueta dominicana estará en Portugal por las próximas semanas, donde participará en tres torneos de los cuales espera resultados positivos.

“Las condiciones de las canchas me favorecen mucho porque son bastante rápidas, además del clima que se siente tropical” expresó el tenista de 19 años.

El actual 534 dentro del ranking ATP estará accionando en varios torneos de la ITF World Tennis Tour, y dependiendo los resultados buscará ingresar a los ATP Challenger.

El principal objetivo que tiene Hardt actualmente es jugar cuantos eventos oficiales pueda para terminar el año dentro del top 300.