Nicaragua sigue en busca de su primer triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol

EL NUEVO DIARIO, MIAMI — Seis outs separaron a Nicaragua del primer triunfo en su historia en el Clásico Mundial de béisbol el domingo, cuando fueron testigos de una remontada de Israel que los dejó abajo 3-1 y con récord de 0-2 en el evento.

Arriba en la pizarra 1-0, luego de un magistral pitcheo que mantuvo en blanco a la escuadra de Israel durante siete entradas completas, el dirigente optó por llamar a su mejor brazo desde el bullpen, el relevista Jonathan Loáisiga, para sacar los últimos seis outs del compromiso.

Sin embargo, los bates de Israel no tardaron en tronar ante Loásiga, quien terminó permitiendo tres carreras limpias con tres hits permitidos y un boleto otorgado un episodios de labor, que le costó el triunfo a los nicaragüenses.

“Seis outs para la victoria, con el mejor hombre que tenemos en el equipo”, señaló el timonel de Nicaragua, Sandor Guido. “No hay que reprochar nada. Hicimos el juego perfecto, lo que teníamos planificado. Pero vino nuestro mejor hombre y no pudo terminar el trabajo. Así es el béisbol. Creo que nadie hubiera dudado en traerlo. No hay nada que especular”.

Loáisiga se subió a la loma luego de que Ronald Medrano, Leo Crawford, Osman Gutierrez y poncharon a seis y repartieron tres boletos.

El propio manager de Israel, el ex ligamayorista Ian Kinsler, se vio sorprendido por cómo reaccionó su equipo ante un monticular de la talla de Loáisiga, quien posee una efectividad de por vida de 3.55 a lo largo de cinco campañas completas con los Yankees.

“No tengo idea”, expresó cuando se le preguntó sobre la clave del equipo para descifrar a Loásiga. “Es su mejor lanzador y uno de los mejores en las Mayores”.

A pesar de la dura derrota de Nicaragua, Guido mantiene la esperanza de conseguir esa ansiada primera victoria en un Clásico Mundial de Béisbol.

“Tenemos que seguir compitiendo, seguir trabajando”, dijo. “No vamos a bajar la guardia. Algún partido se nos va a abrir y vamos a intentar ganarlo. Nadie dijo que este torneo sería fácil.”

El lunes, chocarán ante la selección de la República Dominicana, que contará con Cristian Javier como lanzador abridor del encuentro que comenzará a las 12 p.m. ET en el loanDepot park de Miami.

Para Nicaragua, será clave superar el trago amargo rápidamente, si quieren lograr su objetivo de un triunfo, teniendo en cuenta que, siendo parte del llamado “grupo de la muerte”, el duelo ante Israel parecía presentar la mejor de las opciones para ellos. Luego de medirse a Dominicana, culminará su paso por la fase de grupos chocando ante Venezuela.

“Hay que tratar de darle vuelta a la página. No pasa nada, morimos con nuestro mejor hombre. Tenemos que tratar de salir mañana a seguir compitiendo y a trabajar fuerte”, comenzó Guido. Nosotros no teníamos nada que perder en este torneo. Llegamos al Clásico Mundial con muchas esperanzas. Las cosas no se han logrado, pero yo sigo con la esperanza y la fe de que vamos a ganar un partido”.

