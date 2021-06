Nicaragua, los Chamorros y los dineros de la USAID

1.- Una de las tantas formas de engañar a los pueblos es servirles informaciones incompletas para inducirlos a la confusión, y así acepten como cierta una falsedad. Una noticia aportada a medias, es una trampa ideológica.

2.- A la opinión pública internacional se le ha servido una información que contiene parte de verdad y de mentira. Es cierto que miembros de la familia Chamorro, se encuentran detenidos en Nicaragua, pero no por cuestiones políticas, como se ha pretendido hacer creer.

3.- He tenido a mi vista la información de que: “en el asunto Chamorro se entremezclan cuestiones de subversión y blanqueo de dinero que implican a la Fundación Violeta Barrios Chamorro, de la que Cristiana es presidenta y responsable legal. El exponente de la familia oligárquica nicaragüense está bajo arresto domiciliario. ¿Razón? La negativa a responder a las preguntas de la Fiscalía sobre los movimientos de dinero que constan en sus cuentas corrientes a nombre de la Fundación. Al ser cuestionada sobre el movimiento de fondos ocultos en los informes a las autoridades monetarias y fiscales del país, la señora Chamorro dijo que «como el Departamento de Estado de EE.UU. no cree que los fondos de la CIA proporcionados por USAID puedan definirse como ilícitos, no hay razón para responder a las preguntas de los investigadores nicaragüenses».

4.- A los dominicanos y a las dominicanas se les está diciendo que con el caso de los Chamorros, se están violando los derechos humanos, el derecho a la información y a la actividad política de oposición al gobierno de Daniel Ortega. Pero, desde el punto de vista de los sandinistas, lo que está en el fondo es una conspiración, en la que está de por medio la USAID, destacando que: “Hay 76 millones de dólares que provienen de USAID y que han pasado en los últimos años por las cuentas de la fundación que preside Chamorro. Se trata de fondos del gobierno estadounidense destinados a dos fines: la formación de una oposición política subversiva y la construcción de un sistema de medios de comunicación que apoye sus razones y objetivos. Como ha documentado el periodista estadounidense Ben Norton, en una investigación publicada en el sitio web The Grayzone, las decenas de millones de dólares asignados por la USAID y sus socios tenían un objetivo claro: la caída del gobierno sandinista legítimamente elegido, el fin del presidente, el comandante Daniel Ortega, y su familia”.

5.- En cualquier país civilizado, donde se respeten las instituciones, toda organización que hace actividad pública está en la obligación, en caso de ser requerida, a explicar el origen de los recursos económicos que utiliza para sus operaciones, y si se niega a hacerlo, lo correcto es que se recurra a los mecanismos legales contra sus directivos.

6.- Continuando con el asunto de Nicaragua, en el mismo órgano que me sirve de fuente se puede leer lo siguiente: “USAID, Ned, Freedom House, Iri, Idi, son las agencias estadounidenses que proporcionan la mayor parte de los fondos destinados a la desestabilización de los países no “obedientes”… “En una entrevista con el New York Times, en 1991, Allen Weinstein, uno de los fundadores de la NED, dijo: «Lo que la NED hace hoy es lo que solía hacer clandestinamente la CIA durante veinticinco años. Y Marc Plattner, vicepresidente de la NED, explicó el papel de la organización de la siguiente manera: «Las democracias liberales favorecen claramente los acuerdos económicos que fomentan la globalización, y el orden internacional que apoya la globalización se basa en el dominio militar estadounidense”.

7.- Luego de leer el contenido de la publicación que en Nicaragua, se identifica con el sandinismo, es mi creencia que en nuestro país algunos sectores se han dejado manipular por las informaciones puestas a circular por los medios informativos ligados al imperio, lo mismo que el gobierno dominicano se metió nuevamente en otro berenjenal al estar haciendo causa común con la oposición al gobierno de Daniel Ortega, sin antes conocer las verdaderas razones por las cuales se ha accionado judicialmente contra los Chamorros.

8.- A la luz de las informaciones aportadas por el órgano de comunicación sandinista, resulta que el proceder de seguidismo del gobierno dominicano ante los dictados de Washington, le sigue dando malos y ridículos resultados. La gestión gubernativa de Luis Abinader, en política exterior está sacando mala nota, además de hacer el feo papel de inclinar la cerviz frente a lo que diga el imperio.

9.- En lo que respecta a los trabajos que a nivel internacional ejecuta la USAID, al parecer en Nicaragua no le han dado los mismos frutos sus inversiones, como ha ocurrido en Brasil, Uruguay y, porque no decirlo, también en nuestro país.

Santiago de los Caballeros,

10 de junio de 2021.

POR: RAMÓN ANTONIO VERAS

