Ni vivos, ni muertos, la incertidumbre que arropa a familiares de personas desaparecidas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Mi madre duró mucho tiempo que no cerraba la puerta de mi casa, porque tenía la esperanza de que mi hermano llegaría”, así describe Indira Báez cómo 21 años después, su familia aún sufre la misteriosa desaparición de su hermano Edgar Armando Báez de los Santos.

Edgar Armando y su novia Leticia Boitel desaparecieron juntos la noche del 15 de septiembre de 2002, dejando un mar de interrogantes y en igual dimensión el dolor de sus familiares.

“Es algo que no se supera, se aprende a vivir con eso, pero no se supera, mi papá falleció a raíz de una depresión, mi madre duró mucho tiempo que no cerraba la puerta de mi casa, porque ella tenía la esperanza de que mi hermano llegaría otra vez y todavía no supera esa situación”, comentó.

Sostuvo que los familiares de personas desaparecidas también se convierten en víctima del sufrimiento y la incertidumbre, debido a la constante ausencia de respuestas existente en la República Dominicana en estos casos.

“Si yo como hermana no lo puedo superar, imagínate mi mamá” contó Indira Báez, al Nuevo Diario TV, en su programa “Manuel & Hermes Magazine” conducido por el periodista Manuel Meccariello.

En ese orden, consideró que el Estado debería proporcionar apoyo psicológico a las familias que atraviesan por situaciones como estas, porque para ellas, todo cambia, la alegría de las fechas especiales se convierte en nostalgia, y todas las conmemoraciones se reducen a aquel funesto día que marcó sus vidas para siempre.

“Alguna institución sí debería dar ese apoyo, porque la depresión que puede causar esto puede ser muy grande, mi papá falleció con una depresión y así como él puede haber muchísimos y hasta pueden haber pasado cosas muchísimos peores”, indicó.

Mayor indignación

María del Carmen Samboy, Anaury Misael Castillo Lara, Reynaldo de Jesús, Alfonseca Jiménez, Abraham Báez, Rosa María Mora, Juan Alfredo, Reynaldo de Jesús, Aurora Wiwonska Marmolejos y Alfonseca Jiménez, nombres de algunos de los muchos rostros que fueron noticia, porque al igual que en el de Edgar, en sus casos, la única constante es que, también desaparecieron de forma extraña y sin dejar rastro.

Indira sostiene que a medida en que aumentan las desapariciones, también lo hace su indignación, solo pensando en el limbo de vida y muerte en que están estas personas y todos sus dolientes.

