Ni pacto ni repatriaciones

Iba a realizar un segundo bloque de comentarios para la Fuerza de la Verdad en la tarde de hoy. Y cuando lo tenía todo preparado, una

tormenta tropical se aproximo a la casa, con vientos huracanados de 150 millas por hora y decidimos entonces dejar por escrito esos comentarios.

Pues de alguna manera podrán llegar a algunos de los interlocutores.

Los temas en que nos concentraremos serán: a) el pacto de integridad firmado por los partidos políticos ante la Junta Central y Electoral; b) el no

reconocimiento por parte del partido de gobierno en la participación en actividades proselitistas antes de fecha y el condicionamiento para firmar

el pacto, condicionamiento que también hizo la fuerza del pueblo y c) la petición hecha por la ONU a los países miembros, de no repatriar los

haitianos que se encuentren en sus territorios, dadas las crisis políticas y humanitarias que vive dicho país.

El pacto político firmado por los diferentes partidos, no importando su contenido, adolecerá de la falta de cumplimiento muy a corto plazo y

quedara de relieve la imposibilidad de unir la variable integridad y el pacto de caballeros a los bucaneros de la política, que son las cúpulas políticas reinantes en el desgastado sistema de partidos dominicano.

El gobierno que no es el partido, continuará realizando actividades y promoviendo la gestión y realizando visitas no sorpresas y prometiendo

obras en todo el territorio nacional, y nadie podrá decir que se trata de un intento reeleccionista. La Sindico del Distrito Nacional Carolina Mejía si cumple con su palabra, continuará promoviendo en espacios cerrados la reelección del presidente Abinader y sus seguidores también.

Y los de PRM se escudarán en las actividades propias de la gestión de gobierno para realizar lo propio y apoyar lo que luce inevitable, que todos juntos se lancen al ruedo político en post de lograr la reelección presidencial, en una coyuntura que ha perdido bastante el favor popular, por lo que luce inaplazable y por cuestión de sobrevivencia que se realicen estas actividades proselitistas.

Esta realidad, tiene como cara de la misma moneda, la imposibilidad de que los demás partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, dejen de

lado su accionar para esperar la fecha que indique la junta central electoral, viendo con sus propios ojos la avanzada del partido de gobierno

y como las inversiones en comunicación estratégica y de apoyo a la gestión son en el fondo, la promoción para la reelección del presidente

Abinader.

La gestión comunicacional es propia de todo gobierno, por lo que no dejara de hacerse. Y la desventaja de los partidos de oposición siempre es

la misma, no contar con los recursos del Estado que siempre están a la disposición de los que intentan reelegirse.

Esta desventaja competitiva y ese deseo de reelección no se pueden soslayar, evidentemente por conveniencia de los que se reeligen y sus

anillos, quienes crean la condición perfecta para que ese pacto firmado sea mucho menos que un pedazo de papel.

Para hacer el logro de esta meta un poco más compleja, están los avisos de vientos huracanados que plantea el PRM y la Fuerza del Pueblo. Es

decir, Firmo el pacto, PERO….

Estas dos puertas abiertas indican claramente que cualquiera que haga cualquier cosa, no importa que sea un contrario que quiera hacerle daño

al oponente, esto será suficiente y el aliciente para que todo comience de nuevo.

Así que desde hoy anoten la fecha. Ese pacto firmado es menos que un pedazo de papel. Y la actividad científica más importante del país no se

dejara de hacer: que es hacer política. Es decir llegar y mantenerse en el poder. Hacerse ricos, pues ahora me toca a mí.

Y a la junta central electoral, solo recordarle un estribillo que ocurre cuando ganan las águilas en el estadio cibao: reeecojan que ganaron las

águilas. El segundo punto lo comente ya en este primer abordaje.

Por lo que paso a comentar de inmediato el tercer punto. Y es la petición que hace la ONU a los países miembros para que no repatríen nacionales

haitianos.

Es evidente que esto pone sobre la mesa varios temas. La imposibilidad de que los demás países y la misma ONU vean a la República Dominicana

igual que los demás países en función de la crisis haitiana.

Y la necesidad que tiene la nación dominicana de repatriar precisamente la mayor cantidad de nacionales haitianos, dada la gran cantidad que han ingresado al país en forma ilegal y como se ha maximizado este tema por la misma crisis política de Haití que siempre existe y nunca termina. Aunque parece que el pataleo de ahora podría ser más bien planificado por sectores que tienen otras agendas que podrían ser inconfesables.

En adición se está viendo ya con mucha frecuencia como nacionales haitianos cometen delitos graves como el robo y el homicidio y como

mucha gente ya les teme y prefieren no estén en la República Dominicana.

Sin tocar el tema de la economía informal que desplaza mucho trabajo a nacionales, empleos en el sector turístico, la agricultura y la construcción.

Y el irrespeto que tienen muchos emprendedores a la ecuación 80/20 para asegurar que al menos el 80% de la fuerza laboral sea dominicana.

Hay muchas aristas mas relacionadas con este tema, pero lo que no es posible es que por la petición de la ONU quien ha dicho que el problema

haitiano no tiene solución, mientras los Estados Unidos y Canadá indican que no van a intervenir ni a liderar intervención alguna.

Mientras tanto, la República Dominicana se debate en sus propias crisis, con un alto impacto en la criminalidad, delincuencia y una inflación que no ha encontrado aun su techo, pero que perjudica grandemente la economía familiar de la

inmensa mayoría de los dominicanos.

Por Julián Padilla

Relacionado