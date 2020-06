Ingresos de Alofoke en Youtube bajan de 60 mil dólares a 12 mil mensuales por crisis de COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El influencer y empresario, Santiago Matias, reveló que la crisis por la pandemia llegó a los negocios digitales, ya que todos los creadores de contenido, aunque siguieran trabajando con normalidad, han tenido menos ingresos económicos durante los últimos dos meses.

El conocido popularmente como Alofoke, propietario de unos de los canales de Youtube con mayor tráfico de República Dominicana, expresó que en su caso tenía un promedio mensual de ingresos que superan los 60 mil dólares y que por abril y mayo estos bajaron a 12 mil a pesar que la audiencia continuó igual.

“De 60 mil dólares que me estaba ganando, en ese mes que dejé de trabajar a un 100% me bajó a 12 mil dólares.. Yo ni quería entrar al CPanel y no fue por el dinero, sino por sentirme vivo y esta adversidad poder uno rebasarla. ” expresó “Alofoke” durante una entrevista para el podcast de Cooltura.

Anuncios

Relacionado