Ng Cortiñas dice resultados económicos del gobierno son cuesta arriba; cita factores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista Haivanjoe Ng Cortiñas indicó este jueves que evaluar el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, implica considerar el contexto de la pandemia por Covid-19, la propuesta programática con la que fue electo y la formulación presupuestaria de 2021.

Sobre el Covid-19 y su incidencia reconoció que adoptar políticas económicas en ese escenario es difícil y desafiante; sin embargo, consideró que desde antes de ser electos como gobernantes presentaron al país sus críticas, al tiempo que prometieron lo que pretendían hacer, dando paso luego al presupuesto de la nación como política económica.

Ng Cortiñas señaló que la propuesta programática del partido de gobierno tiene como objetivo el mantenimiento del crecimiento con estabilidad de precios, mejorar la calidad del gasto público, detener el déficit fiscal, el aumento de la deuda pública, combatir el tipo de cambio sobrevaluado y propiciar la disminución de la emisión de los certificados financieros del Banco Central.

La economía dominicana luego del revés del 2020 con una caída de -6.7 % y del PIB per cápita de US$ 8,583 a US$ 7,544, a partir de febrero de 2021 encuentra crecimiento continuo, con un 1.1 %, permitiendo alcanzar para el primer semestre un 13.3 % de expansión y favoreciendo proyectar un crecimiento para final de año en torno al 8.0 % y una recuperación del PIB per cápita que podría situarlo alrededor de US$ 8,000.

El economista opinó que la expansión de la economía no parece tener explicación por el lado del papel de la inversión pública, dado que el gasto de capital a julio de 2021 asciende a RD$ 30,552 millones, equivalente a un 6.5 % del gasto público total, cuando el presupuesto vigente tiene contemplado un 13.8 %, demostrando poca calidad de gasto público, al no crear empleo ni capitalizar a la economía.

Ng Cortiñas también consideró que el turismo se encuentra distante de alcanzar el nivel pre pandémico, porque en el primer semestre del 2021, el gasto promedio de los turistas extranjeros fue de US$ 130.65 y en 2019 de US$ 137.25, el de los dominicanos no residentes en el país de US$ 706.0 vs US$ 812.0, los ingresos fiscales fueron de US$ 3,998 millones y en el 2019 de US$ 5,493 millones, la tasa de ocupación hotelera ha sido de 39.7 %, cuando en 2019 alcanzó un 79.6 % y, en cuanto a la llegada de turistas, mientras a junio de 2019 ingresaron 3,575,298, a junio de 2021 fueron 1,897,643, para una disminución de 1,677,655.

Respecto al tema del empleo formal, la economía dominicana aún no ha podido emplear a 131,437 personas que trabajaban antes de la pandemia y en lo relativo al empleo informal ha crecido en 222,498 personas, enfatizó el economista.

Para Ng Cortiñas, la contracción económica de 2020 y el espacio por completar para lograr la recuperación económica, ha provocado un aumento de la pobreza general y extrema, la primera en torno al 3.0 % y la segunda, cercano al 1.0 %.

En lo referente a la inflación, a julio se ubicó en 7.88 % inter anual y la acumulada en 4.57 % y aunque tiende a situarse dentro del rango meta, eso no significa que los precios están bajando, sino que han perdido intensidad, y que el aumento está consumado y lo demuestra el hecho de que costo de la canasta básica pasó de RD$ 36,300 en septiembre de 2020 a julio de 2021 a RD$ 38,625, para un incremento equivalente a RD 2,325.

El economista agregó que la apreciación del peso en un 1.94 % en lo que va del 2021 y la política de subsidio a los combustibles, el pan, pollo, huevo y carne de cerdo por no menos de RD$ 6,000 millones, han evitado una mayor inflación por la vía administrativa y no del mercado.

Recordó que la postura antes de llegar al gobierno era que el peso dominicano estaba sobrevaluado, produciendo un sesgo anti exportador; sin embargo, en la práctica lo que se ha producido es una apreciación, favoreciendo a las importaciones y perjudicando a las exportaciones.

Haivanjoe Ng Cortiñas señaló en cuanto a los precios de los combustibles que estos se han incrementado desde el 28 de agosto de 2020 al 13 de agosto de 2021, de la siguiente manera: la gasolina premium de RD$ 206.60 a RD$261.80, la regular de RD$ 196.30 a RD$243.30, el GLP de RD$ 111.80 a RD$ 127.10 y el gasoil regular de RD$ 128.0 a RD$ 188.90.

El economista dijo sobre el balance fiscal, que para el 2021 se ha previsto una elevación del déficit de un 3.0 % a un 4.5 % del PIB en el presupuesto complementario, en un escenario donde los ingresos fiscales muestran una recuperación durante el primer semestre de RD$ 20,051 millones sobre el estimado original y una caída de la inversión pública y desmonte de los programas sociales.

Ng Cortiñas aseguró que los continuos déficits fiscales siguen aumentando el aumento el stock de la deuda del sector público no financiero, al pasar de US$ 43,091 millones en septiembre de 2020 a US$ 47,406 millones, para un aumento de US$ 4,315 millones; contraviniendo el programa electoral.

Agregó el economista que, la promesa de reducir los intereses de la deuda sobre los ingresos tributarios, al concluir el primer año de gestión gubernamental no encuentra respaldo de mejoría en la ejecución presupuestaria, al situarse en los primeros siete meses en un 20.5 %, cuando en el 2018 y 2019 fue de un 20.3 %.

En cuanto a la promesa de mejoría en la calidad del gasto público -medido por el gasto social-, el economista no encontró evidencia en el presupuesto formulado de 2021 ni tampoco en la ejecución del gasto público, pues se sitúa en 46.4 % a julio del año en curso, similar al del 2019.

En la misma línea del gasto, pese a que el presupuesto vigente sitúa al gasto de capital en un 13.8 %, en los primeros siete meses del 2021 acumula una ejecución de tan solo el 6.5 %, muy distante del parámetro legal presupuestario y también de la ejecución histórica del gasto que ronda el 14.0 %.

Ng Cortiñas agregó, mientras el gasto de capital pierde importancia, el gasto corriente la aumenta, situándose en 93.5 % en los primeros siete meses del 2021 y como uno de los componentes de esa partida son las remuneraciones, en lo que va del 2021 se erogaron RD$ 120,106 millones, cuando para igual periodo de meses en el 2020 fueron RD$ 118,726, lo que indica que antes de disminuir ha aumentado en RD$ 1,380 millones.

En lo referente a alto nivel que han alcanzado las reservas internacionales netas de US$ 12,143.8 millones, estas han sido favorecido por la no utilización del financiamiento internacional vía bonos soberanos y el incremento de las remesas, la primera con un costo financiero adicional para el país y la segunda, un mérito de los dominicanos ausentes y no de las autoridades.

Recordó que la propuesta programática se pronuncia en contra del aumento de los certificados del Banco Central; sin embargo, estos han crecido en la presente gestión de RD$ 624,104 millones a RD$ 781,091 millones a agosto de 2021, para un incremento de RD$ 156,987 millones, equivalente a un 25.0%.

Al concluir la evaluación económica del primer año de gobierno, el economista afirmó que el desempeño económico y financiero presenta mejoras, pero estas se han logrado con un sacrificio significativo en costos sociales y financieros, tanto para la actualidad, como para el futuro de las distintas generaciones de dominicanos.

