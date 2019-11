NG Cortiñas dice con medidas anunciadas JCE admite denuncias LF sobre primarias PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista y dirigente de la Fuerza del Pueblo Haivanjoe NG Cortiñas, dijo este viernes que una serie de medidas adoptadas por la Junta Central Electoral (JCE) para sustentar la implementación del voto automatizado en las elecciones municipales de febrero próximo, es una admisión o reconocimiento a las denuncias de Leonel Fernández sobre irregularidades en el pasado proceso de primarias que realizó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de los reclamos que hizo el ex presidente antes de esa consulta interna.

Sobre el conteo manual del 100 % de los votos físicos en las demarcaciones donde se aplicará el voto automatizado, dispuesto por la JCE, Haivanjoe recordó que ese fue un reclamo firme y permanente del ex presidente Fernández antes de la celebración de las primarias peledeistas.

Asimismo, recordó que como parte de las irregularidades en la pasada contienda interna del PLD, Leonel Fernández denunció y se quejó de la divulgación de resultados en colegios electorales que todavía no habían cerrado sus votaciones.

En ese sentido, NG Cortiñas dijo que el hecho de que la JCE haya dispuesto para los próximos comicios la no divulgación de resultados hasta que no se produzca el cierre de los colegios electorales, es un reconocimiento a la denuncia en ese sentido del ex jefe de Estado.

El ex Superintendencia de Bancos y pasado Contralor General de la República también se refirió a lo que parece ser una firme decisión de la Junta Central Electoral de auditar los equipos del sistema de voto automatizado, un permanente pedido igualmente de Leonel Fernández.

Haivanjoe Ng Cortiñas se refirió sobre el particular en un mensaje colgado en la fecha en su cuenta de Twitter, el cual ha concitado una serie de comentarios.

