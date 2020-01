Ng Cortiñas afirma Leonel Fernández se llevó más de un millón de militantes del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El excontralor general de la República y actual miembro de la Fuerza del Pueblo, Haivanjoe Ng Cortiñas, afirmó este martes que el expresidente Leonel Fernández se llevó más de un millón de militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuando abandonó esa organización el pasado 20 de octubre.

Asimismo, el político pronostica que en las elecciones presidenciales, a celebrarse en mayo de este año, se producirá una segunda vuelta debido a que según él, el electorado está compuesto por tres fuerzas y ninguna alcanzará el 50% más 1 en las primeras votaciones.

“El PLD se ha dividido. El líder (Leonel Fernández) del viejo partido se fue y se llevó no menos de un millón de voluntades, expresadas el 06 de octubre con toda la presión que se produjo para que, o no votaran por él, o poner a votar por el otro (candidato) a gente que no debieron hacerlo”, expresó Ng Cortiñas al ser entrevistado por Luis Brito y Rafael Zapata en el programa El Nuevo Diario AM, espacio que se difunde por El Nuevo Diario TV.

En tal sentido, el también ex Superintendente de Bancos enfatiza que el escenario político actual se torna propicio para que en las elecciones de mayo se produzca una segunda vuelta.

“Para mí, que he trabajado muchos años en encuestas, puedo decir que aquí habrá una segunda vuelta, definitivamente. Y la premisa es básica, sencilla: Un pastel que estaba dividido en dos se ha repartido en tres”, expresó el exfuncionario público.

Recordó que la última vez que se había visto ese fenómeno en la República Dominicana fue en el año 2000, cuando se enfrentaron Danilo Medina, Hipólito Mejía y Joaquín Balaguer por el PLD, PRD y PRSC, respectivamente.

Sobre auditoría forense

Consultado sobre la auditoría forense a los equipos del voto automatizado utilizados en las primarias del pasado 06 de octubre, Ng Cortiñas dijo que la misma no tiene validez para la organización que pertenece porque la entidad que la propicia “está contaminada”.

“La plataforma tecnológica de la Junta Central Electoral está contaminada, en primer lugar, porque como lo ha dicho Leonel Fernández y técnicos de nuestro partido Fuerza del Pueblo y otras organizaciones amigas, la cadena de custodia fue ya alterada”, manifestó el economista.

Agregó que algo más grave es que los propios técnicos de la JCE dijeron que el software del sistema del procesamiento de información del organismo electoral fue modificado para adecuarlo a las elecciones municipales de febrero próximo.

“Y si ya se modificó el software, pues obviamente ya se le puso la mano al sistema de cómputo de la JCE y al ponérsele las manos obviamente ahí viene la contaminación”, acotó. Dijo que los resultados de las próximas elecciones serán previsibles y que no se podrá identificar ningún hallazgo.

Sobre crisis EEUU- Irán

Ng Cortiñas habló sobre la crisis actual entre Estados Unidos e Irán, resaltando que la misma repercutirá en la economía dominicana debido a que producirá aumento en el precio de los combustibles.

“El precio del barril de petróleo que pagó la República Dominicana fue alrededor de 55 dólares promedio el barril, y ya hoy abrió a 63, o sea ya hay una diferencia de 8 dólares, por lo que entiendo que esa situación es una muy mala noticia para el país porque va a tener que destinar más dólares.

También valoró como positivo en términos económicos el manejo de Danilo Medina al frente del Gobierno, y calificó normal que el 47% del presupuesto de la nación de este año sea destinado a gastos sociales.

