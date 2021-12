Ng Cortiñas afirma economía de RD se sobrecalentó y produce inflación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, consideró que la economía dominicana del 2021 se sobrecalentó, fenómeno que se produce cuando el crecimiento observado del Producto Interno Bruto (PIB) se eleva por encima del crecimiento potencial de la economía, generando un entorno de tensiones de precios y desequilibrios.

Al realizar su evaluación sobre el crecimiento de la economía del 2021, Haivanjoe Ng Cortiñas, indicó que, el avance del crecimiento económico que se ha producido, ha generado desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza de pagos y en el desvío de la inflación observada versus la de la meta, manifestaciones típicas de sobrecalentamiento de económico.

Ng Cortiñas recordó que la economía dominicana de enero a octubre acumuló un crecimiento de un 12.4 %, pudiendo la expansión del PIB alcanzar el 11.0 % al final del año, dado que, al compararse con los últimos dos meses del 2020, donde la economía registró niveles negativos muy inferiores a los meses anteriores, ha de esperarse que el PIB de estos dos últimos meses del 2021 pierdan intensidad en el crecimiento por el efecto estadístico.

En cuanto al comportamiento de los precios, la tendencia registrada durante los primeros 10 meses del 2021 ha sido creciente, llegando a partir de junio a sobrepasar la meta del 4.0 %, con un nivel de un 4.01 % y colocándose luego a octubre en un 6.56 %, para 2.56 puntos porcentuales superior a la meta de inflación, enfatizó el profesional de la economía.

Argumentó que, como la economía a octubre del 2021, muestra un desempeño de un 12.4 % y el crecimiento potencial es de un 5.0 %, la desviación del PIB registrado de la economía versus el potencial de la economía estimada, alcanza una brecha del 7.4 puntos porcentuales y al ser medida con el 11.0 % en que puede terminar creciendo la economía, la desviación se coloca en 6 puntos porcentuales, fenómeno que genera sobrecalentamiento de la economía.

Ng Cortiñas afirmó que por el lado de la liquidez de la economía, la Base Monetaria Restringida (BMR), desde enero al 26 de noviembre del 2021, se ha comportado sobre la meta y en algunos meses muy cercano al margen del techo; lo que significa, que la provisión de liquidez para la economía durante la mayor parte del año se ha situado por encima de lo programado y fuera de la alineación a la meta de inflación de un 4.0 %.

Agregó que todos los trimestres del 2021, han concluido con una BMR superior a la meta, el primero con RD$ 17,948 millones, el segundo, con RD$ 9,172 millones, el tercero con RD$ 9,806 millones y el cuarto trimestre se encuentra en desarrollo, aunque al primero de diciembre es inferior a la meta, propiciando presiones inflacionarias.

El economista dijo que un efecto inmediato del aumento de la liquidez sobre lo programado, es el incremento de la demanda agregada, la que, en los primeros diez meses del 2021, alcanzó un 30.0 % de crecimiento, respecto al 2020. La elevación del consumo ha servido para motorizar, recuperar y hacer crecer la economía a octubre del 2021 en un 12.4 %, expansión que sobrepasa el crecimiento potencial como afirmé.

Al ampliar su consideración acerca del sobrecalentamiento de la economía, señaló, que, la expansión de la economía sobre el potencial y el aumento de la demanda o el exceso del gasto, provoca que la cuenta corriente de la balanza de pagos se haga deficitaria o más deficitaria, tal ha sido el caso de la cuenta externa dominicana, que a septiembre del 2021, el balance ha sido negativo y mayor, en el orden de US$ 1,743 millones, cuando en el año de la llegada del COVID-19, fue de US$ 709.0 millones y para iguales meses del 2019 de US$ 858.4 millones.

Respecto a la inflación enfatizó que su comportamiento en el 2021 ha estado reflejando el desempeño de la BMR, la demanda agregada y el déficit de la cuenta corriente y se ha situado a octubre en 6.56 % y con la seguridad de continuar aumentado para lo que resta del año, a un nivel muy superior a la meta del 4.0 %.

El economista consideró que el entramado del crecimiento de la economía sobre su potencial, tipificado como sobrecalentamiento, antecedido por el aumento de la demanda y por incremento de la liquidez monetaria, ejercen una mayor presión sobre el aumento de la tasa de inflación.

Entiende que el aumento de la tasa de interés monetaria de un 3.0 % a un 3.5 % era de esperar, ante la desviación del crecimiento registrado en la economía sobre su potencial y también, por el incremento de la inflación sobre la meta, porque constituyen expresiones del sobrecalentamiento de la economía. Ha sido en ese contexto, que la tasa de política monetaria fue aumentada en 50 puntos básicos.

Señala que probablemente, el aumento de la tasa de política monetaria, fue también incidida por el incremento de la cartera de crédito, que se expandió en un 16.3 % a octubre del 2021, respecto a iguales meses del 2019, año prepandémico y en un 7.1 % sobre el 2020, año del COVID-19, afirmó el economista.

Pronosticó que, al subir la tasa de interés de política monetaria a partir de diciembre, tendrá un efecto transmisión sobre las tasas bancarias, tanto la activa como la pasiva. La primera se elevará, probablemente en menos de un mes y la segunda, después del primer mes y antes de cumplirse el segundo, siendo esta última, un paliativo a la pérdida de valor del dinero ahorrado por el público, ocasionado por la inflación.

Finalmente, consideró también que previsiblemente la elevación de todas las tasas hará al crédito bancario más costoso, mayor incentivo al ahorro y menos al consumo, variables que restarían ritmo e intensidad al crecimiento económico del 2022, el que habrá de esperar se sitúe más cercano a su potencial y sin presiones inflacionarias.

