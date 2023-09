Ney Rodríguez desmiente acusaciones en su contra; las atribuye a precandidato sabe que ya perdió

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El aspirante a la candidatura a senador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia Dajabón, Ney Rodríguez, desmintió este lunes un audio que circula atribuido a su equipo de campaña, donde supuestamente estaría montando un plan para robarse la candidatura. También dijo que no es cierto que haya montado un plan, para manipular a su favor las encuestas que realizó el partido para escoger su candidato en esa demarcación.

Aunque aseguró que no tiene idea de quién difundió el audio, en una llamada telefónica a El Nuevo Diario, Rodríguez, quien se disputa la candidatura con Salvador Holguín, Mario Torres, Darío Zapata y Severina Gil, dijo que posiblemente dicha difusión la haya realizado un precandidato que sepa que ya perdió y quiere dañar el proceso para justificar que los resultados no fueron como proyectaba.

«Quizás quiera manchar el proceso, pero nosotros no hicimos nada de lo que nos están acusando y sí nos ganamos la simpatía de la provincia, porque trabajamos para eso», subrayó.

«Hay precandidatos, al que no vamos tampoco a acusar, pero si hubo precandidatos que usaron todos los medios habidos y por haber para decir que ellos tenían todas las posibilidades de ganar, que eran ganadores seguros, pero como sabemos, que los resultados no le van a dar de la manera proyectada, están quizás tratando de cuestionar el proceso para perjudicarme», agregó.

Rodríguez señaló que uno de los videos que se difundió atribuyéndoselo a él se trata de un precandidato a alcalde del Pino. «Sale ahí, incluso la guagua de él sale, sale también, una pequeña pelea que se dio, pero no es una cosa del otro mundo, pero no tiene que ver conmigo, esos son dos precandidatos del municipio del Pino e hicieron un montaje acusándome a mí».

«Si fuera verdad, yo no estuviera llamando, estoy llamando preocupado, porque no es fácil, no quisiera que eso nos manche sin razón», resaltó.

Escogencia del candidato

El PRM realizó una encuesta para escoger su candidato a senador por Dajabón.

Dichos resultados aún no han dado dados a conocer. Según indicó Rodríguez, el dato que maneja es que el ganador será revelado después de que el candidato presidencial sea escogido.