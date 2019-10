(VIDEO) Ney Aldrin Bautista dice PN realizará acuartelamiento a partir del jueves por primarias

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, director de la Policía (@policiard), indicó este martes que a partir del jueves esa institución realizará un acuartelamiento completo de sus miembros, a fin de apoyar en los trabajos preventivos de cara a las primarias que se llevarán a cabo este domingo. #elnuevodiariord Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do