New York anuló reunión con Leonard por miedo a quedarse sin tiempo para firmar a otras estrellas

Leonard puso de condición que el encuentro no fuera antes de este 3 de julio. New York lo consideró tarde.

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Fue una cuestión de timing. Se sabía que Kawhi Leonard se iba a reunir con cuatro equipos en esta agencia libre: Lakers, Clippers, Raptors y Knicks. Sin embargo, el encuentro con New York no se produjo ni se va a producir. Y por la sencilla razón de que fueron los propios Knicks quienes anularon la cita, como señala Mark Berman, para The New York Post.

Miedo a no optar a otras estrellas

Leonard aceptó reunirse con New York, pero no antes de este miércoles 3 de julio, una vez que se hubiera visto con los Lakers y los Clippers. Entonces, en la Gran Manzana pensaron que esperar hasta el día 3 era una opción complicada porque en ese tiempo se les podían ir opciones de firmar a otras estrellas. Consideraron que si no podían atraer ni a Kevin Durant ni Kyrie Irving, como así fue, les sería más complicado todavía convencer a Leonard y en todo ese tiempo de espera habrían dejado escapar otras contrataciones.

De modo que tiraron por tierra la reunión y contrataron a Julius Randle, Reggie Bullock, Bobby Portis, Wayne Elligton y Taj Gibson, con lo que se quedaron sin el espacio salarial necesario ya para hacerle una oferta a Leonard.

La decisión de Kawhi se demora

Informa Jabari Young, para The Athletic, que Leonard no tomará su decisión para el miércoles 3 de julio y que incluso la elección del equipo al que vaya podía demorarse unos cuantos días. Algo sí se sabe: en las reuniones no ha se ha discutido la posibilidad de contratos de dos años. Seguiremos informando.

