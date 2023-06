New Orleans no descarta mover a Zion Williamson

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS.- Empiezan a surgir dudas. Tras años en los que se daba por hecho que los Pelicans lo apostaban todo a Zion Williamson, las continuas lesiones parecen haber abierto una rendija a que su salida pueda ser realidad. Si Shams Charania de The Athletic señalaba que New Orleans podría apretar para ascender en el draft y hacerse con Scoot Henderson, ahora es Brian Windhorst de ESPN quien directamente saca el nombre de Zion como posible integrante de un paquete que diese con el deseado novato en Luisina.

Siguiendo la pista dejada por Charania, la nueva información recalca que si bien los Pelicans quieran ganar puestos de cara a la noche del draft, aún no se han hecho ofertas en esa dirección. De lo que tiene dudas Windhorst es que para conseguir a un activo del calibre de Henderson podría ser necesario colgar el cartel de disponible a Zion, algo que ha hecho que algunos equipos estén muy atentos por si el número 1 del draft de 2019 se pone a tiro.

¿Qué desean hacer los Pelicans? A es gran pregunta responde otro reputado periodista como es Marc Stein. Según una fuente que señala como ‘bien ubicada’, la organización estaría preparada para mover a su mejor jugador si ello supone que en tal transacción llega Henderson al equipo.

Como es obvio por el momento son todo rumores (y en algunos casos suposiciones), pero el simple hecho de que el nombre de Zion empiece a aparecer deja claro que algo está ocurriendo. En primer lugar, y sin que sea un sorpresa, tenemos que en los Pelicans no están seguros de que Williamson sea el jugador sobre el que construir su presente y futuro. Y en segundo lugar, que incluso en ese caso su adiós depende de que se dé el intercambio perfecto según sus deseos.

La única realidad que no deja lugar a dudas es que el rendimiento de Zion –por las lesiones– está haciendo mella en Luisiana. Van ya cuatro temporadas con el ala-pívot y de ellas se ha pasado una en blanco y en otras dos no ha llegado ni a los 30 partidos… Es difícil sostener esos números cuando se trata del jugador sobre el que debe girar todo un proyecto. Le firmaron un extensión de cinco años 193 millones de dólares (pueden ser 231), pero no será impedimento si deciden pulsar el botón rojo.

