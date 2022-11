New Orleans amarga el regreso de Jaren Jackson Jr.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Los Pelicans siguen en la pelea. Aunque aún hay facetas del juego que deben mejorar, los de Luisiana están ganando partidos y se encuentran en esa terna de equipos que están a caballo entre los puestos de playoffs y play-in. No es mala situación para ellos, sobre todo tras vencer a uno de los rivales más duros de la competición, Memphis, por 113-102.

Así es. Pese a no contar con Zion Williamson, quien se ausentó por una contusión en el pie derecho (mismo en el que una fractura le impidió disputar el curso 2021-22), New Orleans mostró carácter y fortaleza para cerrar en el último cuarto un igualado encuentro. Durante tres periodos ningún equipo alcanzó una renta de 10 puntos y se presagiaba un final apretado, pero todo cambió con un parcial de 10-2 a favor de los locales al abrir los 12 minutos definitivos. Tal golpe les llevó a conseguir una ventaja de 13 puntos que supieron administras hasta la conclusión del choque.

Para lograr tan importante triunfo fue clave el resurgir de C.J. McCollum. El escolta llegaba tras promediar 9,5 puntos con un 27% en tiros de campo en los últimos cuatro partidos. Eso cambió ante Memphis, ya que fue el máximo anotador de los suyos con 30 puntos y un excelente 7 de 13 en triples.

«Últimamente he estado jugando como una mierda y sintiéndome justo así. He lanzado muy mal a canasta, lo cual no es algo habitual en mí. Está claro que vas a convertir y fallar tiros. Mi trayectoria habla por sí sola sobre cómo trabajo y cómo me desempeño. Simplemente hay que seguir nadando», comenta el guard.

Junto a McCollum también tuvieron una buena actuación Brandon Ingram con 19 puntos y Larry Nance Jr. con otros 19 tantos a los que añadió siete rebotes desde el banquillo.

El retorno de Jaren Jackson Jr.

Tras superar una importante lesión, Jaren Jackson Jr. volvió a las canchas ante los Pelicans. El ala-pívot estaba contento por regresar, pero no lo pudo celebrar con buenos números, ya que se quedó en 7 puntos y 6 rebotes con un 3 de 14 en tiros de campo. Es normal. Necesita cierto rodaje antes de mostrar su mejor versión.

Quien sí estuvo en su línea habitual fue Ja Morant, quien terminó con 36 puntos (24 en la primera mitad). El base, pese a su hoja estadística, acabó molesto con la segunda parte de su equipo, en la cual se quedaron en 42 puntos. «Simplemente tenemos que ser capaces de terminar en la pintura y meter los tiros abiertos. Eso es más o menos lo que hemos estado haciendo durante toda la temporada, lo que nos convirtió en un buen equipo ofensivamente», sentencia.

