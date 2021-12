Neven Ilic: “Nos atrevimos superamos obstáculos y hoy celebramos el éxito de estos juegos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CALI, COLOMBIA. — A solo dos días de apagar el pebetero y dar por clausurados los I Juegos Panamericanos Junior de la historia en la ciudad de Cali, el Presidente de Panam Sports hace un balance de esta cita continental, contando la importancia del apoyo tanto del gobierno de Colombia, como de las autoridades regionales y comunales.

El balance es sumamente positivo, no solo en la parte deportiva sino que también en lo referente a la bioseguridad, ya que todas las delegaciones, medios y el público en general han respetado todas las medidas adoptadas por la organización, como burbujas sanitarias para evitar contagios dentro de los países y equipos participantes.

“Estamos muy contento sobretodo por el feedback que hemos recibido de los propios atletas. Ellos expresan que aquí se les está abriendo una oportunidad, que están compitiendo con sus pares, que los mejores van a estar en Santiago 2023, algo que es difícil de suponer a estas edades. A veces cuesta mucho ese proceso de pertenecer a los equipos estelares y aquí se les está abriendo las puertas a muchos ellos. Los Juegos han sido de gran nivel, las instalaciones también. Los competidores han tenido un sobresaliente rendimiento. Varios records panamericanos e incluso mundiales se han dado, y eso me tienen muy contento. Esta fiesta se está dando bajo el concepto que nosotros queríamos para los jóvenes de América”, señala el Presidente de Panam Sports Neven Ilic.

Después de 2 años de intenso trabajo por parte del Comité Organizador y tras haber cambiado en dos oportunidades la fecha de realización, se logró un evento de categoría mundial, que por supuesto no estuvo exento de dificultades.

“Esto no ha sido fácil. Todos sabemos que estamos en una pandemia, y que hemos vivido dos años de incertidumbre. Pero destaco lo que hizo el gobierno de Colombia, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y nosotros mismos como equipo. Teniendo consciencia que queríamos hacer el esfuerzo, que no teníamos que bajar los brazos y que esto iba a ser importante para los atletas de nuestro continente. En calidad de Presidente de Panam Sports me llena de orgullo que nos hayamos atrevido y que hayan sido todo un éxito estos Juegos”, agrega Ilic.

¿Qué le queda a Cali y a Colombia tras estos Juegos?

El orgullo de haber sido sede de los Primeros Juegos Panamericanos Junior de la historia, en momentos tan difíciles. Con equipos fantásticos de la Alcaldía, de la Gobernación y del Comité Organizador que supieron sacar adelante los problemas que siempre suelen ocurrir en estos Juegos, pero trabajando 24/7 pudieron organizar una fiesta fantástica. Un dato importante es que el 30% de los medallistas colombianos son vallecaucanos, lo que habla muy bien de lo que se está haciendo con el deporte aquí. El Legado deportivo es gigante, esta generación será la que brillará en los próximos Juegos Olímpicos de Paris 2024 y Los Ángeles 2028.

¿Y para el continente?

Le queda el gran proyecto, a mi juicio, del futuro del deporte. Abre la primera puerta, de empezar a apoyar y trabajar por las nuevas generaciones. En muchos países es difícil apoyar técnica y económicamente a las generaciones de recambio. Entonces hay muchas deserciones de grandes talentos porque el deporte no le ofrece una buena alternativa de futuro. Esto viene a cambiar todo, y va a permitir que cada año los Gobiernos y los Comités Olímpicos detecten y trabajen con los deportistas jóvenes, sabiendo que tienen este gran evento donde pueden mostrar a las nuevas generaciones y que tiene el gran premio de clasificación a los Juegos Panamericanos adultos.

Por último Presidente ¿Tenemos ya ciudades o países postulantes para el 2025?

La verdad es que sí, y eso nos llena de orgullo. Estos Juegos, sin duda han marcado un antes y un después en el deporte juvenil del continente. No quiero nombrar ciudades, pero si hemos iniciado conversaciones con México y Brasil que quieren albergar estos juegos en 4 años más. Espero que pronto podamos informar cuál será la sede para que empiecen a trabajar con tiempo en esta gran fiesta del deporte para jóvenes de las Américas.

ACERCA DE PANAM SPORTS

Panam Sports es el líder del deporte y el Movimiento Olímpico en las Américas. Promocionamos el desarrollo del deporte y los valores olímpicos en la región, y apoyamos a nuestros 41 miembros de CON para inspirar una mayor participación a nivel mundial, así como la participación de los jóvenes para preparar a la generación venidera en todo el continente.

Panam Sports trabaja estrechamente con los atletas, con los Comités Olímpicos Nacionales (CON), los Comités Organizadores de todos los juegos regionales, las Confederaciones Deportivas Panamericanas, las Federaciones Internacionales (FI) y el Comité Olímpico Internacional (COI) para asegurar el éxito y la celebración de nuestro evento principal, los Juegos Panamericanos.

Relacionado