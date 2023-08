Neurogastroenterologa alerta sobre ambiente de “mariposas en el estómago”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La neurogastroenterologa Thamy Beltre, alertó sobre el ambiente de las “mariposas en el estómago”, como parte de una alerta al estrés en que ocurre una alarma en las personas.

“Está bien sentir las mariposas cuando estamos enamorados, pero el organismo entiende que es es el interés por una persona, sino que hay un ambiente de estrés, generando una alerta en el organismo que producen neurotransmisores para que estén alerta”, expresó.

La profesional de la medicina expresó sus opiniones al ser entrevistada por el comunicador Rafael Cisneros

En ese sentido, la especialista dijo que la neurogastroenterologia es una especialidad dentro de la gastroenterología que se encarga de la conexión del cerebro, los intestinos y la microbiótica intestinal

“Aunque la especialidad no es nueva, esta también se encarga de tratar casos puntuales, tales como los reflujos, donde los pacientes van de médicos en médicos, siendo tratado finalmente por nurogastroenterologo», significó.

Al mismo tiempo, recordó que el intestino es el segundo cerebro que tiene tantas terminaciones como la médula espinal, que por ser reconocido como tal se van a manifestar muchas emociones, donde el organismo representa la calma o alerta.

“Y no necesariamente se va a correlacionar con el evento que realmente está ocurriendo y cuando es correlación no es significativa o que no debería ser que hay un trastorno donde entra el gastroenterólogo”, explicó.