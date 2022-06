Neumóloga alerta variante covid está provocando hipertensión en jóvenes que no tenían esa afección

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doctora Evangelina Soler alertó este domingo que la actual variante del coronavirus está provocando que una gran cantidad de personas que no eran hipertensas, que no tenían afección cardiovascular, dentro de ellas, jóvenes de 30 a 40 años tienen altos niveles de tensión arterial.

La expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax agregó que dicha variante está produciendo arritmia, que las personas cardiópatas estén empeorando su situación cardiovascular, lo que implica que no es tan sencilla como se ha estado aireando.

Soler recordó que al pasar ómicron en los meses de diciembre y enero la gente lo asumió como una simple gripe, pero lo que se está viendo ahora, la que está predominando, ómicron BA.2 la cual compromete aún más el sistema orgánico, y la gente se está enfermando, y está enfermando a posteriori su condición cardiovascular.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, la reconocida neumóloga dijo que, en medio de la presente situación, se está dando una desregulación tanto nacional como internacional, y todo, por el contrario, están desmontando las regulaciones sanitarias que tenían frente a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, sostuvo, los casos están ahí, están aumentando, no se sabe que va a pasar entre unos meses o en un año, porque las personas se están enfermando, siguen andando en las calles infectadas, con pruebas de covid-19 positivos, y andan por oficinas y se suben en ascensores sin mascarillas.

“Qué tiene que hacer la población, porque la gente se está infectando, se están infectando los que tienen factores de riesgos, y más allá de eso debo decirte que lo que he observado en estos días, es una gran cantidad de personas que no eran hipertensas, que no tenían afección cardiovascular, y están presentándose jóvenes con 30 o 40 años con niveles importantes de tensión arterial, entonces qué está pasando con esta variante, está produciendo arritmia, que las personas cardiópatas estén empeorando su situación cardiovascular”, manifestó.

La facultativa insistió en su preocupación por que la gente ha abandonado el uso de mascarillas, y ha olvidado el impacto que ha tenido el covid-19 en estos dos años de pandemia.

“A mi me preocupa bastante lo que se está dando, y he visto también algo que me parece como un fenómeno, que la gente que se cuidó durante dos años, que no tuvo coronavirus, se están infectando, están llegando infectados, dos años cuidándote, y tengo una población de más de 50 personas que no se infectó, y vienen por primera vez infectados”, deploró la doctora Soler.

La especialista en neumología sostuvo que otra cosa que le llama la atención es que los niños se están infectando, y ella ha tenido casos de infantes que se lo refieren de otros centros para fines de hospitalización, porque donde lo estaban atendiendo no lo podían ingresar.

Dijo que, aunque no se esté ingresando muchos pacientes, gracias al proceso de vacunación, pero reiteró la preocupación por el hecho no visto, que gente joven, sin ningún factor de riesgos, están llegando a su consultorio positivo del covid-19 y cuando le toma la presión la tienen en 160/100.

“Gente que vino, que se tomó su pastilla, que es hipertenso, que por lo regular si se toma su medicación no tiene por qué estar hipertenso, están con niveles tensionales importantes”, recalcó.

La doctora Soler expuso que llámesele rebrote, o una nueva ola, lo cierto es que hay que ponerle un nombre a lo que está pasando porque la verdad es que hay un aumento significativo de los casos, de cada familia que tu conoces hay por lo menos dos o tres miembros con coronavirus, y es una realidad que no solo se vive en este país, sino en gran parte del mundo.

Llama la atención adolescentes de 11 años estén fumando cigarrillos electrónicos y sus padres no lo saben

La expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax denunció que la nueva modalidad de cigarrillos electrónicos ha bajado la edad de los fumadores a tal punto que adolescentes de 11 años están incurriendo en esa práctica altamente peligrosa para la salud.

“La nueva modalidad es que los dispositivos que están utilizando los jovencitos, y te estoy hablando que no es como hace diez o 15 años que los jóvenes comenzaban de los 14 a los 16 años a fumar, ahora están fumando desde los 11 años porque ya para un padre descubrir que su hijo está fumando, tendría que ir a revisar la mochila”, alertó.

La facultativa puntualizó que aun revisando la mochila se puede encontrar con un artefacto muy pequeño que parece una memoria USB, porque esos dispositivos con una importante carga de nicotina se utilizan en esos pequeños instrumentos y ni huele a tabaco, ni tiene una emisión humos que el padre se puede dar cuenta, entonces lo están consumiendo chicos de mucho menos edad que hace diez o 15 años.

Soler agregó que es muy preocupante la estrategia desplegada por las empresas que tienen que ver con el consumo de tabaco en todas sus formas, pues han apelado a los “fumadores de reemplazos” que son aquellos que sustituyen a los que van falleciendo cuyas edades oscilan entre los 60 a 80 años, y están motivando a los jóvenes para mantener sus negocios.

Especificó que cuando una persona comienza a fumar a los 11, 12 y hasta 14 años de edad tiene un impacto altamente negativo porque el desarrollo del pulmón, en cuanto a estructura orgánica, la producción de esas estructuras que son los alveolos se complementan más o menos a los 25 años, en tamaño, pero en cuanto a cantidad es hasta los 14, 16, y 18 añosde edad.

“O sea que un jovencito que comienza a fumar a los 11, 12, o 13 años, tiene inmaduro ese sistema y eso hace que sea mucho más propenso a desarrollar enfermedades que aquellas personas que comienzan a fumar a edad más tardía”, explicó la profesional de la neumología.

Subrayó que la propaganda que hacen las grandes compañías tabacaleras sobre los supuestos beneficios de los dispositivos electrónicos que, según ellos, están por encima del cigarrillo regular, y lo único que agrega este último es que se quema el papel de la envoltura y eso añade un poquito más para el tema del cáncer.

“Pero la nicotina, que tienen los dispositivos electrónicos en mayor cantidad, está asociada a mayor daño cardiovascular, a todos los tipos de cáncer, de boca, de esófago, de pulmón, de mama, ovario, páncreas, o sea todo lo que es el cuerpo, esta severamente impactado por el consumo de la nicotina”, diagnosticó.

