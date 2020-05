 Nets y Rockets con intención de fichar a Tom Thibodeau

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Parece que a Tom Thibodeau se le empiezan a abrir más puertas de cara a volver a los banquillos la próxima temporada. Si hace semanas los informes decían que solo los New York Knicks iban tras sus pasos, ahora Marc Berman de The New York Post señala que tanto Houston Rockets como Brooklyn Nets tendrán un gran interés en contratarlo.

La realidad es que el que fuese técnico jefe de Chicago y Minnesota tiene cierta relación con todas las organizaciones que ahora lo tendrían en su agenda. Respecto a Brooklyn, el mayor empuje llegaría por parte de Kyrie Irving y Kevin Durant, quienes estuvieron a sus órdenes con el Team USA. En cuanto a New York y Houston, en ambos casos fue asistente; con los Knicks de 1996 a 2004 y con los Rockets de 2004 y 2007.

A falta de saber qué ocurre con lo que resta de temporada, lo único seguro es que las dos franquicias neoyorquinas tendrán nuevo entrenador la próxima campaña, ya que en la actualmente suspendida han despedido a sus respectivos técnicos. Diferente es la situación en Texas, ya que la continuidad de Mike D’Antoni, quien termina contrato justo en este 2020, podría depender de si se reanuda el curso y de si en ese caso los Rockets lo hacen bien en playoffs.

Thibodeau, quien se granjeó una reputación como head coach de los Bulls, vio como su trayectoria quedaba algo tocada tras pasar por Minnesota, donde fue despedido a principios de 2019 tras no ser capaz de llevar a buen puerto un equipo que contaba con Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins y Jimmy Butler. Ahora parece que una nueva oportunidad está en camino.

