Nets imponen requisitos a Irving para su regreso al equipo

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Tras conocer que Nike rompía su relación con Kyrie Irving, nos preguntamos hasta qué punto podría haber tirado definitivamente su carrera, e incluso si volvería a jugar con Brooklyn Nets, franquicia que igualmente le ha suspendido al menos cinco partidos. Lo segundo ya tiene respuesta. Según ha adelantado Shams Charania de The Athletic, la organización neoyorquina ha impuesto una serie de requisitos que debe cumplir el jugador para que se pueda reincorporar al equipo. Son los siguientes:

Pedir disculpas y condenar la película.

Donar 500.000 dólares a causas contra el odio.

Realizar un entrenamiento (clases) sobre sensibilidad.

Realizar un entrenamiento (clases) de antisemitismo.

Reunirse con la Liga Anti Difamación (ADL) y líderes judíos.

Reunirse con Joe Tsai (propietario Nets) para demostrar su comprensión sobre el asunto.

Ahora la pelota está en el tejado de Irving. El jugador emitió una disculpa por escrito justo después de ser castigado por Brooklyn. Sin embargo, esta se ha percibido como algo vaga e insuficiente dada la gravedad del asunto, algo que transmitió el propio general manager del equipo, Sean Marks. «Después de algo así esperas un cambio de conducta y pensamientos. Las acciones hablan más alto que las palabras», sentenció.

Lo cierto es que muchos están hablando del asunto, incluido un LeBron James se mostró tajante ante los medios. «No apruebo odio alguno a ningún grupo, raza, a la comunidad judía, a la comunidad negra, a la comunidad asiática. Ya conocen mi posición. Entonces, en este episodio, no podemos apoyar nada así porque hay cuestiones de odio que no nos representan. No hay lugar en este mundo para eso. Nadie se puede beneficia de eso. Creo que lo que hizo Kyrie Irving le causó mucho daño a mucha gente. Desde ese momento tuvo tiempo para pensarlo y creo que estuvo desafortunado. No coincido con la posición que adoptó en su plataforma o lo que fuere. No importa el color de tu piel, lo alto que eres, tu posición… Estás promoviendo, compartiendo o colocándote en un lugar contra una comunidad. Eso no lo respeto», recalca.

Que la opinión pública está en contra del base de los Nets es obvio. Si al situarse frente a las vacunas tuvo poco apoyo, ahora lo que ha encontrado es directamente una condena a sus actos. Como señalábamos, ahora depende de él intentar paliar –arreglar es imposible– una situación que ha trascendido, por mucho, lo que hasta ahora eran simples opiniones personales que en algunos casos no pasaban de causar cierta risa. Se ha salido del camino y volver al mismo no será sencillo.

