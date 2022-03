(VIDEO) Nets fracasan de nuevo y Timberwolves vencen a los Warriors

EL NUEVO DIARIO, EEUU.-Los Brooklyn Nets volvieron a caer y los Golden State Warriors extendieron su preocupante racha negativa al verse superados por los Minnesota Timberwolves.

TIMBERWOLVES 129 – WARRIORS 114

También con bastantes interrogantes, aunque con una clasificación mucho más holgada, caminan los Golden State Warriors, que solo han ganado dos de sus últimos ocho encuentros y que esta noche cayeron ante los Minnesota Timberwolves de un fantástico Karl-Anthony Towns (39 puntos y 9 rebotes).

El gran partido de Stephen Curry (34 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias) no fue suficiente para unos Warriors irreconocibles desde el triple (13 de 45).

El mexicano Juan Toscano-Anderson jugó 22 minutos para los Warriors en los que aportó 4 puntos, un rebote, 4 asistencias y 2 robos.

Kar-Anthony Towns BALLED OUT for the @Timberwolves dropping 20 points in the first half on his way to 39 points and the T-Wolves victory! #RaisedByWolves

🐺 39 PTS (14-22 FGM)

🐺 9 REB pic.twitter.com/J850KIxdvJ

— NBA (@NBA) March 2, 2022