Nets explorarán sus posibilidades de firmar a Gregg Popovich

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Brooklyn Nets confirmaron su eliminación de los playoffs este domingo tras caer ante Toronto en el cuarto partido de la serie. Puesta ya su atención en el próximo curso, uno de los principales asuntos que deberán resolver apunta directamente al banquillo. Y parece que no escatimarán en gastos ni en recursos en la búsqueda de un entrenador. Según una información procedente de The Athletic, los neoyorquinos tantearán la opción de Gregg Popovich como head coach.

La lista de candidatos ya es de por sí bastante extensa y en ella figuran nombres como el actual entrenador interino Jacque Vaughn, Jason Kidd, Tyronn Lue, Ime Udoka y Jeff Van Gundy. Sin embargo, el gran estatus de Popovich lo sitúan como la principal prioridad y en Brooklyn “explorarán seriamente las posibilidades” de contratarlo. Para ello, los Nets deberán superar numerosos escollos.

Popovich expresó su intención de continuar al frente del banquillo después de que los Spurs confirmaran su primera ausencia en playoffs desde 1997. No hay indicios en este momento de que el técnico desee iniciar un proyecto en otro destino que no sea San Antonio. Aún así, desde The Athletic informan que los Nets estudiarán la viabilidad de su contratación.

La principal baza con la que cuenta Sean Marks es la presencia en el roster de Kevin Durant y Kyrie Irving. Se sabe que existe un gran respeto mutuo entre el alero y el entrenador y desde Brooklyn esperan poder explotar este vínculo. ESPN informó ya este domingo que la dupla estelar de los Nets habría dado el visto bueno a su fichaje.

Además, Popovich dispone de varias conexiones con el actual entramado técnico y organizativo del equipo. El entrenador Jacque Vaughn, su asistente Tiago Splitter y el general manager Sean Marks jugaron para Popovich en San Antonio. El propio Vaughn fue asistente suyo entre 2010 y 2012 y ahora es otro de los grandes candidatos al puesto tras cumplir una notable actuación en la burbuja pese a las numerosas bajas.

Popovich, de 71 años, ha conquistado cinco campeonatos y por sus manos han pasado innumerables jugadores y asistentes a lo largo de sus 26 años en los Spurs. Así, aceptar una nueva propuesta a cientos de kilómetros de distancia de Texas se considera prácticamente una quimera. Los Nets necesitarían permiso para hablar con Popovich y podría ser necesaria una suculenta compensación si avanzan las conversaciones.

Pero a medida que el tiempo avanza, los Nets deberán tomar una decisión importante de cara a ingresar en el selecto grupo de equipos que luchan por el título. Un escenario que, tanto propietarios como la oficina principal, tendrán que analizar cuidadosa y profundamente.