Netflix elimina serie animada para niños con contenido LGBT

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La plataforma de entretenimiento estadounidense Netflix, ha retirado la serie animada para niños en edad de preescolar «Ridley Jones», por poseer contenidos LGBT.

Durante el episodio número ocho de la quinta y última temporada, uno de los personajes de la serie de la guionista estadounidense Chris Nee, se declara como un personaje no binario.

Netflix, tomó la decisión luego de que una bisonte llamada «Winifred», interpretada por la actriz y cantante Cyndi Lauper, reveló que no era hembra.

«Mi corazón me dice que la forma en que me siento más yo mismo es usando el nombre de Fred. Eso es porque no soy binario y Fred es el nombre que mejor me queda«, dice el personaje en el capítulo.

De inmediato, la guionista, lamentó que la serie «Ridley Jones» fuese silenciada por la plataforma de entretenimiento.

«No me sorprende que Netflix haya eliminado silenciosamente el primer programa preescolar que tiene un personaje no binario«, expresó Chris Nee en su cuenta Twitter.

Críticas en redes sociales

El hallazgo ocasionó de manera inmediata que usuarios de las redes sociales rechazaran la serie, puesto que consideran que el contenido no es nada adecuado para que lo vean niños de tan corta edad.

Uno de los primeros en alertar a través de las redes sociales, fue el político estadounidense Ryan James Girdusky, quien expresó, «un nuevo programa de Netflix pidiendo a los niños que cuestionen su sexo y los pronombres. Esto es más que asqueroso«.

«Gracias por resaltar esto, mi hija vio este programa. No tenía ni idea de que tuvieran esta suciedad. Netflix y Disney se han convertido en lugares muy inseguros para los niños«, reza otro de los comentarios en Twitter.

