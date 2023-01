Netflix anuncia las nuevas fechas de sus películas para el 2023

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN NOVEDADES. – Netflix ha adelantado la lista de más de 60 películas que estrenará la plataforma a lo largo del año. Un gran puñado de títulos que abarcan todos los géneros cinematográficos y que contarán con realizadores de renombre internacional como David Fincher, Juan Antonio Bayona, Wes Anderson o Zack Snyder y estrellas de la talla de Julia Roberts, Jennifer Aniston, Idris Elba, Emily Blunt, Jennifer López, Chris Hemsworth o Nicole Kidman.

En el apartado de cine de acción, destaca ‘Tyler Rake 2’, secuela de la cinta protagonizada por Chris Hemsworth que llegará el 16 de junio. Jennifer López, Gael García Bernal y Joseph Fiennes compartirán reparto en ‘The Mother’, dirigida por Niki Caro que se estrenará el 12 de mayo. Kevin Hart y Úrsula Corberó compartirán pantalla en la comedia de acción ‘Lift’ (25 de agosto) y Dev Patel debutará como director en ‘Monkey Man’, escrita y protagonizada por él mismo.

Películas de Netflix para enero de 2023

Perro perdido (drama familiar) — 13 de enero

JUNG E (thriller de ciencia ficción) — 20 de enero

You People (comedia) — 27 de enero

Pamela, a love story (documental de Pamela Anderson) — 31 de enero

Películas de Netflix para febrero de 2023

True Spirit (aventuras) — 3 de febrero

Bill Russell: Legend (documental) — 8 de febrero

Tu casa o la mía (comedia romántica) — 10 de febrero

We Have a Ghost (familiar) — 24 de febrero

Películas de Netflix para marzo de 2023

Luther: The Fallen Sun (drama) — 10 de marzo

The Magician’s Elephant (animación) — 17 de marzo

Criminales en el mar 2 (comedia y acción) — 31 de marzo

Películas de Netflix para abril de 2023

A Tourist’s Guide to Love (comedia romántica) — 27 de abril

Películas de Netflix para mayo de 2023

The Mother (acción) — 12 de mayo

Películas de Netflix para junio de 2023

Extraction 2 (acción) — 16 de junio

Películas de Netflix para julio de 2023

El clon de Tyrone (thriller de acción) — 21 de julio

Películas de Netflix para agosto de 2023

Heart of Stone (acción) — 11 de agosto

Lift (acción) — 25 de agosto

Películas de Netflix para verano de 2023 (sin fecha)

Happiness for Beginners (comedia romántica)

The Perfect Find (comedia romántica)

Películas de Netflix para septiembre de 2023

Love at First Sight (comedia romántica)

Películas de Netflix para octubre de 2023

Damsel (acción y aventura) — 13 de octubre

Pain Hustlers (drama) — 27 de octubre

Películas de Netflix para noviembre de 2023

The Killer (lo nuevo de David Fincher) — 10 de noviembre

A Family Affair (comedia romántica) — 17 de noviembre

Leo (animación) — 22 de noviembre

Películas de Netflix para diciembre de 2023

Leave the world behind (thriller) — 8 de diciembre

Rebel Moon (lo nuevo de Zack Snyder) — 22 de diciembre

Películas de Netflix para finales de 2023 o sin fecha

Best. Christmas. Ever! (familiar)

Carga Máxima – Overhaul (acción)

Chakda ‘Xpress (drama)

Chicken Run 2: Dawn of the Nugget (animación)

Choose Love (comedia romántica)

Chupa (familiar)

Kill Bookson (acción, thriller)

Maestro (lo nuevo de Bradley Cooper)

Monkey Man (drama, thriller)

Nimona (animación)

Nueva película de Wes Anderson aún sin nombre (adaptación de Roald Dahl)

Nyad (drama)

Players (comedia romántica)

Reptile (drama)

Rustin (drama)

Shirley (drama)

Spaceman (drama)

The Archies (comedia romántica)

The Deepest Breath (documental)

The Monkey King (animación)

The Out-Laws (comedia, acción)

Victim/Suspect (documental)

