Netanyahu dice a Abás que debe reunirse con Estados Unidos si quiere la paz

“Tengo un mensaje para (el presidente palestino Mahmud) Abás: no hay alternativa al liderazgo de Estados Unidos en el proceso diplomático. Quien no esté dispuesto a hablar con los (norte)americanos sobre paz, es que no quiere la paz”, declaró el mandatario israelí durante una reunión de embajadores en el Ministerio de Exteriores.

Con ocasión de la llegada del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a Israel, Netanyahu insistió a los países europeos para que tomen en serio “las palabras del presidente (estadounidense, Donald) Trump”, con respecto al pacto nuclear de Irán.

Recomendó el primer ministro israelí “que propongan enmiendas al acuerdo, que impidan que Irán se haga nuclear, lo cual es seria una amenaza para ellos y el mundo entero”.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó esta noche a Israel en visita oficial para conversar con Netanyahu y con el presidente del país, Reuvén Rivlin, sobre el proceso de paz y la seguridad en la zona.

Los palestinos no se reunirán con el político estadounidense, puesto que rechazan a la Administración Trump como mediadora en las negociaciones entre israelíes y palestinos desde que su presidente reconociera a Jerusalén como capital de Israel a principios de diciembre.