Néstor Cortés y Wainwright lanzarán con Estados Unidos en el Clásico

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Si bien el lineup de la selección de los Estados Unidos luce armado para el World Baseball Classic, a empezar en marzo, todavía hay algunas dudas sobre quiénes integrarán la rotación. El martes, dos de esos puestos consiguieron dueños cuando el equipo estadounidense anunció que el zurdo de los Yankees, Néstor Cortés Jr, y el veterano de los Cardenales, Adam Wainwright, se comprometieron a jugar con el equipo.

Cortés ha lucido dominante durante las últimas dos temporadas con Nueva York, logrando efectividad de 2.61 en 251.1 entradas en ese lapso.

Por su parte, Wainwright estará jugando en el Clásico por primera vez en su carrera, antes de la que será su última temporada en las Grandes Ligas. A sólo cinco triunfos de las 200 victorias en MLB, Wainwright tuvo foja de 11-12 con promedio de carreras limpias de 3.71 a los 40 años en el 2022.

Aunque los rosters no se completarán sino hasta más adelante este invierno – y con Bryce Harper probablemente inhabilitado después de una cirugía Tommy John – así va hasta ahora la nómina de los Estados Unidos.

C: J.T. Realmuto, Will Smith

1B: Pete Alonso, Paul Goldschmidt

2B: Trevor Story

SS: Tim Anderson

3B: Nolan Arenado, Bobby Witt Jr.

OF: Mookie Betts, Cedric Mullins, Mike Trout, Kyle Tucker

LA: Nestor Cortés Jr., Merrill Kelly, Adam Wainwright

LR: David Bednar, Dillon Tate, Devin Williams

Estados Unidos comenzará la defensa de su título el 11 de marzo en Phoenix. Será parte de Grupo C junto a México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña.

Relacionado