Néstor Cortés confía en una pronta recuperación con Yankees

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El lanzador cubano de los Yankees de Nueva York, Nestor Cortés Jr., impresionó en su primer bullpen frente a bateadores en los campos de primavera. El manager Aaron Boone le programó enfrentar tres bateadores, pero Néstor lo hizo tan bien que terminó lanzándole a cinco y a todos los dominó a sus anchas.

Primero fue Aaron Judge, al que dominó en un rodado débil a tercera base, siguió Gleyber Torres al que sacó out en elevado corto al central, luego Aaron Hicks le dio un elevadito al cuadro. Al sacar esos outs con tan pocos pitcheos, Boone le puso a Josh Donaldson a batear y Nestor entró en modo “Nasty” y lo ponchó para después cerrar con otro poncho contra Anthony Rizzo.

Conversé con Néstor Cortés Jr. en esta entrevista, donde el zurdo de los Bombarderos del Bronx recordó cuanto ha cambiado su vida en exactamente un año.

“Yo no sabía cómo iba a hacer la temporada, pero trabajamos fuerte en la temporada y los Spring Training y como ya vieron me fue súper bien el año pasado y ojalá pueda repetirlo este año otra vez”.

Cuando le pregunté por su momento más especial de todo el 2022, Cortes Jr no dudo ni un segundo en responderme:

“Yo creo que fue la oportunidad de ir a Juego de Estrellas. Es algo que desde pequeño siempre lo miré por el televisor. Obviamente se reúnen los mejores peloteros de las Grandes Ligas todos los años y poder representar no solo a mí, ni a mi familia, pero a Cuba y a los hispanos, me hizo sentir muy orgulloso”.

Néstor también recordó cómo fue el momento donde se enteró que iba a ganar su primer contrato millonario en Las Mayores:

“Estábamos visitando Nueva York ese día y durante muchas horas mi agencia estuvo hablando con los Yankees fueron muchos parámetros, pero pudimos llegar a un número y acordar. Fue algo espectacular para nosotros fue como a las 11 de la noche que nos enteramos de la noticia y obviamente celebramos con unos vinitos, pero tú sabes yo siempre súper contento por los logros que he tenido”.

Para Cortés Jr fue difícil debido a una lesión no poder participar en el Clásico Mundial de Béisbol con el equipo de los Estados Unidos, país que le dio albergue a Néstor con sus padres cuando llegaron de Cuba buscando libertad y refugio.

“Yo llevo a Cuba en la sangre y como dijiste Estados Unidos es el país que nos dio tantas oportunidades y tantas cosas para poder seguir adelante, para crear una familia, para crear un hogar. Yo estaba súper contento de poder representar los Estados Unidos. Obviamente con la lesión del hamstring no pude. Sé que todo el mundo ahora dice, pero él está bien, tú sabes está pichando, pero no solo eso es el mantenimiento. Yo creo que una lesión en la pierna no se recupera solo en varios días, a veces son varias semanas y puede ser que hasta en dos meses me pueda volver a salir. Entonces si no hago la recuperación como es me puedo lesionar de nuevo y por eso me están llevando un poco suave pero lo suficiente para empezar la temporada con el equipo”.

En la temporada del 2022 los numeritos del cubano fueron estelares (12-4; 2.44 de EFE). Un buen año de Cortés Jr. nuevamente es lo que el doctor le receta a los Yankees, que con Gerrit Cole, el dominicano Luis Severino y Carlos Rodón tendrían un cuarteto de infarto para sus rivales en la Liga Americana.

