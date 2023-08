Néstor –Che- García: “Tenemos un país detrás que nos da mucho apoyo”

EL NUEVO DIARIO, MANILA, FILIPINAS.- El entrenador de la selección dominicana de baloncesto, el argentino Néstor –Ché- García, destacó este jueves la importancia que reviste para el equipo contar con el apoyo de la República Dominicana de cara a su compromiso en el Mundial de Baloncesto que inicia este viernes en Filipinas, Japón e indonesia.

“Sabemos que tenemos un país que confía mucho en nosotros y que tiene sueño, aunque no estén acá, nosotros tenemos un país detrás que nos da mucho apoyo y mucha motivación”,

expresó García en rueda de prensa, ante la pregunta del editor deportivo de El Nuevo Diario, William Aish, quien se encuentra en Filipinas realizando la cobertura especial del seleccionado nacional en el Mundial de Baloncesto.

“Todos estamos unidos, algunos pudieron traer familias y otros no, pero nosotros tenemos un país detrás, que no está aquí, que no ha podido viajar, pero nosotros sabemos que nuestro país se va a parar para elevarnos”, afirmó el veterano dirigente.

La República Dominicana, es parte del Grupo A del torneo, junto a Angola, Italia y Filipinas, este último, a quien enfrentará en el partido inaugural, este viernes a las 8:30 de la mañana, hora dominicana.

“Oficialmente el partido es mañana (este viernes), pero nosotros empezamos a jugar desde que nos bajamos en Filipinas”, sostuvo García sobre el enfoque con el cual el equipo ha tomado este compromiso mundialista.

García admitió que han estudiado al equipo de Filipinas, mismo que cuenta en sus filas con figuras como el jugador de los Wizards de Washinton, Jordan Clarkson, y entiende que será un duro rival, el cual estará jugando ante su público.

“Es parte del trabajo nuestro, informarles a los jugadores, y nos parece un gran equipo, la verdad, un equipo que sabe jugar ofensiva y defensivamente, juegan un basket moderno. Va a ser un partido durísimo”, puntualizó García.