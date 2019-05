Nesbitt vence en el 60º Abierto Mexicano de Golf

Comparte esta noticia

El canadiense de 24 años logró en Tijuana su primer triunfo en PGA TOUR Latinoamérica

EL NUEVO DIARIO, TIJUANA, México – Un putt de 14 metros para birdie en el hoyo 72, le permitió al canadiense Drew Nesbitt llegar a un total de 17-bajo par 263 y quedarse así con el título del 60º Abierto Mexicano de Golf, séptimo evento de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica.

Al final de cuentas, el jugador de 24 años se separó por dos golpes del noruego Andreas Halvorsen (62) y el chileno, co-líder de los primeros 54 hoyos de juego, Gustavo Silva (69). En la cuarta ubicación del tablero general finalizaron los estadounidenses Matt Ryan (70), Matthew Pinizzotto (64), Sulman Raza (65) y el brasilero Rodrigo Lee (66).

Una ronda de 65 golpes le permitió al estadounidense Shad Tuten llegar a un gran total de 13-bajo par 267 y terminar así en el octavo lugar. El top-10 lo cerraron un grupo de siete jugadores, quienes terminaron a cinco golpes del flamante campeón. Entre ellos destacó el local Sebastián Vázquez y el ahora No. 3 de la Orden de Mérito, el chileno Mito Pereira.

“Es increíble, es un sueño hecho realidad. Mi objetivo es estar en el PGA TOUR y esto es un escalón que doy hacia adelante. Estoy convencido de que los buenos jugadores que están en este Tour pueden destacar en el siguiente nivel. Me voy feliz de Tijuana”, sostuvo Nesbitt, quien entregó este domingo una tarjeta de 8-bajo par 62.

El canadiense empezó la ronda final a cinco golpes de los punteros Ryan y Silva. Jugando con el australiano Harrison Endycott (su mismo compañero de ronda cuando hizo el primer 59 de la historia de PGA TOUR Latinoamérica en Brasil), Nesbitt inició con un gran putt de ocho metros para birdie en el par-4 del hoyo 1.

En sus últimos cinco hoyos de la ida hizo cuatro birdies y un águila en el 9 para ponerse 6-bajo par para el día. En la vuelta no bajó el rendimiento y sumó un nuevo birdie en el diez. Su único bogey del día llegaría en el 12 pero lo contrarrestaría con dos birdies más, estos en el 15 y en el 18, green en el que festejó de manera efusiva ante el público mexicano.

“Siempre he tenido claro que lo que me suceda depende solo de mí. Ya demostré en el pasado que puedo jugar a un alto nivel y así pasó hoy. Solo tenía que confiar en lo que tengo. En el 18 me acordé de celebraciones como la de Tiger. Siento una alegría muy grande en este momento y espero volver en el futuro”, sostuvo Nesbitt, quien es oriundo de Ontario, Canadá.

Con su victoria este domingo en el Club Campestre de Tijuana, Drew ascendió al noveno lugar de la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica. En 2019 ha jugado tres eventos en la región. En Panamá y Cañuelas superó el corte (en el segundo empató el puesto 21), mientras que en Chile no superó el corte a pesar de hacer 68 en la segunda ronda.

Nesbitt también tuvo la posibilidad de jugar este año el Honda Classic del PGA TOUR tras lograr un cupo en la Clasificación Abierta del lunes. Aunque superó el corte fue eliminado para la ronda final.

“Desafortunadamente no estaré la próxima semana en Cancún. Esta es mi primera vez en México y qué mejor experiencia que ganar en este club. Me queda un gran recuerdo y una motivación extra para continuar con mi proyecto de llegar al PGA TOUR”, concluyó el profesional desde el 2014.

Otro de los grandes momentos de Newbitt en PGA TOUR Latinoamérica se dio en el 65º JHSF Aberto do Brasil cuando hizo 59 en la segunda ronda. En esa misma temporada 2018 del circuito regional, el canadiense disputó otros cinco torneos y su mejor actuación fue un empate por el puesto 22 del Guatemala Stella Artois Open.

Así quedó el top-10 de la Orden de Mérito tras el 60º Abierto Mexicano de Golf

Pos. Jugador (País) Ganancias 1 Tom Whitney (EE.UU.) $51,400 2 Augusto Núñez (Argentina) $43,315 3 Mito Pereira (Chile) $42,607 4 Jared Wolfe (EE.UU.) $42,555 5 Ryan Ruffels (Australia) $41,741 6 Cristóbal Del Solar (Chile) $38,624 7 John Somers (EE.UU.) $38,469 8 Andreas Halvorsen (Noruega) $37,537 9 Drew Nesbitt (Canadá) $34,060 10 Evan Harmeling EE.UU.) $33,898

Tras su paso por el 60º Abierto Mexicano de Golf, el PGA TOUR Latinoamérica sigue su paso por territorio mexicano y ahora se dirige hasta la Riviera Maya para celebrar la segunda edición del Bupa Match Play. Este evento se disputará la próxima semana en el campo de Iberostar Playa Paraíso Golf Club y contará con la presencia de los top-60 de la Orden de Mérito más cuatro jugadores, quienes saldrán de una clasificación abierta.

