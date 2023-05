Neoyorquinos exigen justicia tras asesinato de un sin techo negro en el metro

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Un centenar de manifestantes protestaron este viernes en Nueva York para pedir justicia tras el asesinato esta semana de una persona sin techo con problemas mentales de raza negra en un vagón del metro de la ciudad a manos de otro pasajero, que aún no ha sido imputado, pese a que el informe forense lo catalogó de homicidio y se le identifica en un video sin lugar a dudas.

«Justicia para Jordan Neely», «Ser pobre no es un crimen» o «La vivienda es un derecho humano» eran alguna de las pancartas de los manifestantes que se concentraron en solidaridad con el afroamericano Jordan Neely, de 30 años, que fue estrangulado por un antiguo miembro de la Marina estadounidense de 24 años.

Jarelle, una de las personas presentes en la protesta, que se celebró en la plaza Washington Square, en el distrito de Manhattan, pidió justicia y que el asesino de Nelly sea arrestado: «Que se sepa que pasó, queremos que haya una investigación, una acusación y un juicio», dijo a Efe.

«Estamos aquí para exigir que se presenten cargos contra el responsable de la muerte de Nelly y también para que se inviertan fondos públicos para vivienda, comida y educación», aseguró a Efe Carla Reyes, del partido Socialismo y Liberación y una de las organizadoras de la concentración.

Neely, que imitaba a Michael Jackson en las calles de la ciudad para intentar ganarse la vida, había estado gritando a los pasajeros diciendo que tenía hambre y sed y que estaba listo para morir, según indicó un testigo a medios.

En un momento, el exmarine lo tiró al suelo y le hizo una llave, mientras apretaba su antebrazo contra su cuello durante varios minutos hasta asfixiarlo.

Según se ve en el video tomado por un pasajero, otros dos hombres sujetaban los brazos del vagabundo y otros miraban, sin que nadie interviniera.

La presencia de personas sin hogar, algunas de ellas con problemas mentales, en el metro de Nueva York es muy común y en ocasiones se producen escenas violentas.

Algunos neoyorquinos han perdido la vida al ser empujados a las vías por vagabundos con enfermedades mentales, un tema que ha desatado polémica en la ciudad y ha llevado a las autoridades locales a lanzar varias iniciativas para hacerle frente.

El hombre que causó su muerte fue interrogado por la Policía y dejado en libertad, tras considerar que no había riesgo de fuga, señaló el diario The New York Times, lo que ha indignado a numerosas personas y representantes políticos progresistas, que han salido a las calles a exigir justicia, que se haga una inversión masiva en viviendas y en servicios de salud mental.

La Fiscalía de Manhattan, a cargo del caso, ha dicho que continúa la investigación de lo ocurrido, mientras que el alcalde Eric Adams ha pedido paciencia mientras concluye ese proceso.

Carolyn Neely, tía de Jordan, que le recuerda como «un hombre negro muy talentoso al que le encantaba bailar, abrió un GoFundMe para lo relacionado con su sepelio, que en la tarde del viernes ya había recaudado 43.986 dólares.

Relacionado