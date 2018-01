Neoyorquina de 103 años y con cinco operaciones dice no pensaba que viviría tanto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Con 103 años de edad y cinco operaciones de urgencia, la neoyorquina nativa de Brooklyn, Mary Tadisco, quien nació el 7 de enero de 1915, cinco años antes de que las mujeres consiguieran el derecho al voto en Estados Unidos, dijo que nunca pensó que viviría tanto.

“He tenido cinco operaciones de urgencia, creía que me iba a ir en la última, pero Dios me dijo que tenía que seguir aquí, porque me quedan cosas por hacer”, dijo la anciana durante una celebración adelantada de su cumpleaños 103, que le hizo el personal del Hogar de Rehabilitación Chateau en Sheepshead Bay (Brooklyn), donde está recluida.

Le hicieron una mastectomía, le reemplazaron una cadera, sufrió un cardíaco y anda con un marca pasos.

Contó que su actitud positiva frente a la vida, también es un factor para que haya durado tantos años.

Recordó que nació cuando el presidente Woodrow Wilson, se juramentó en la Casa Blanca.

“Nunca pensé que viviría tanto tiempo, nunca en mi vida. Tuve cinco operaciones grandes”, dijo Todisco el miércoles durante la celebración.

“En la última operación, el Señor dijo que todavía tenía cosas que hacer aquí, no te queremos todavía”, relató la anciana.

Es madre de tres hijos, abuela de siete y bisabuela de 16 biznietos y atribuye su longevidad a mantenerse ocupada, una dieta baja en azúcar y no tomar la vida demasiado en serio.

“Miro mi peso, sin azúcar, cariño”, dijo.

“Si la vida no es buena hoy, olvídate de ella. Mañana, será mejor. Míralo de esa manera. Déjalo pasar. Mantén esa mente en movimiento”, añadió entre risotadas.

Recordando su activa vida, y luciendo un suéter dorado brillante y un ramillete rosa, la anciana dijo que nunca deja que los tiempos difíciles le quiten lo mejor de sí misma, ni siquiera cuando tuvo que criar a sus hermanos menores a los 18 años.

“Mi madre falleció cuando era joven y me dejó sus siete hijos para cuidarlos”, dijo. “La vida fue muy mala hace años, pero hice lo mejor”.

Fue amor a primera vista aún joven, ella vio a por primera vez a su futuro esposo Pietro Todisco en el escenario de la Academia de Música de Brooklyn a principios de la década de 1930.

“Era actor y mucha gente estaba celosa de él porque era un buen actor. Se enamoró de mí y nos casamos”, dijo.

“Yo y él nos llevamos maravillosamente, maravilloso, no puedo explicarlo. Eso fue todo”.

Se casaron en 1934 y comenzaron a procrear la familia poco después.

“De inmediato tuve hijos”, dijo. “Quería tener un varón, pero le di tres buenas hijas”.

Pietro Todisco apareció en la película de 1970 “Lovers and Other Strangers” y se le ofreció una parte en “The Godfather” justo antes de morir de un ataque al corazón en 1970.

“Salió, encendió un cigarrillo y cayó muerto”, dijo Todisco.

Además de criar a sus tres hijas, la matriarca de la familia también trabajó durante 30 años como supervisora ​​principal en Lane Bryant en el centro de Brooklyn.

Trabajó como voluntaria en la iglesia Saint Columbia Church en Marine Park, donde era conocida por preparar la taza de café perfecta en un momento en el que era difícil encontrarla.

“Efectivamente, el café que hice, los hombres me besaron las manos y me dijeron: ¡Mary, no es agua de pipis!, es café’, relató.

La energía positiva de ella contagia a todos los que la rodean.

“Es una sobreviviente. Tenía un reemplazo de cadera a los 90”, dijo su hija menor, Diana Cuzzolino, de 75 años. “Se hizo una mastectomía, sufrió un ataque al corazón, tiene un marcapasos. Es una mujer espiritual, es una espiritualidad”.

La consideran una “socialite” en el centro de rehabilitación donde vive desde el año pasado, y planea celebrar este fin de semana su cumpleaños 103 con amigos y familiares, y también jugar en máquinas tragamonedas.

“La llevaremos al casino. Ella quiere ir a Resorts Casino”, dijo su hija, Lucille Sorrentino, de 81 años. “Su número de la suerte es el siete”.

La anciana dijo consejos para aquellos que aspiran a una vida de un siglo o más de duración.

“Mantente ocupada y ocupado. Hazlo todo el tiempo”, dijo.

“Y estarás bien. Serás como yo, cumplirás 103”, dijo.

