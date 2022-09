Neney Cabrera resalta disciplina y perseverancia como claves para la juventud lograr grandes éxitos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro Neney Cabrera, encargado de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), afirmó que la disciplina y la perseverancia son las claves del éxito, por lo cual exhortó a la juventud dominicana a ponerlas en práctica para lograr sus grandes metas de vida.

Cabrera, al recibir un reconocimiento del Comité Organizador de la cuarta versión del evento deportivo y cultural “Viva la Juventud 2022”, dijo que el presidente Luis Abinader y su Gobierno apuestan a la juventud y a su talento, porque son el presente y el futuro inmediato de República Dominicana.

A través de una nota de prensa exhortó a los jóvenes a que “tengan presente que se llega a lograr lo que ustedes quieren, no importa cuán alta sea la meta que se han trazado, ustedes la pueden lograr sí, y solo sí, si tienen disciplina y perseverancia porque son las claves del éxito”.

Proclamó que “si usted tienes talento y no tienes disciplina, no vas a tener éxitos. Si tienes disciplina y no tienes mucho talento, sí pueden tener éxitos, y si usted tiene disciplina y además tiene talentos, entonces el éxito está asegurado”.

Instó a los jóvenes a seguir hacia adelante y a que apuesten a que en el Gobierno se van a crear más oportunidades para que puedan capacitarse y desarrollarse.

“Sigan trabajando, sigan estudiando, y lo hagan con disciplina”, insistió el ministro Neney Cabrera a los jóvenes y dirigentes deportivos, culturales y comunitarios organizadores del evento deportivo y cultural, en el que participaron cientos de jóvenes concentrados este domingo en el área de canchas de voleibol y básquetbol del Parque del Este, en Santo Domingo Este.

El funcionario citó como ejemplo de éxitos a las voleibolistas dominicanas Reinas del Caribe, coronadas campeonas el sábado del torneo Final Six, al derrotar al combinado de Estados Unidos en tres sets consecutivos; a Albert Pujols, de los Cardenales de San Luis, quien escaló a la cuarta posición entre los peloteros más jonroneros de las Grandes Ligas; a Shakira y a Bad Bunny, en el arte y la música, de quienes destacó su disciplina y perseverancia.

En la mesa de honor Neney Cabrera estuvo acompañado de la gobernadora provincial Julia Drullard, y de representantes del Ministerio de la Juventud y del Ayuntamiento de Santo Domingo Este; del rector del Instituto Tecnológico Superior Comunitario, Francisco Vegaso; y oficiales de la Policía Nacional; y de Anthony Brito, Director Operativo de Propeep, y de otros funcionarios de este organismo.

En el evento deportivo cultural “Viva la Juventud 2022” participan niños, adolescentes y jóvenes en las disciplinas de Basquetbol, voleibol, ajedrez, taekwondo y vitilla, y también jóvenes microempresarios que hicieron exposiciones de artesanías y creatividades culturales.

El comité organizador hizo un reconocimiento a Cabrera por su apoyo al evento y a Edwin Figueroa, por su entrega, aportes y dedicación al desarrollo deportivo, cultural y comunitario de Santo Domingo Este, y por ser el principal impulsor de “Viva la Juventud 2022”.

