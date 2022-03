Neney Cabrera resalta “buen desempeño” del Gobierno pese a crisis económica mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro encargado de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia (Propeep), Neney Cabrera, afirmó este miércoles que pese a la situación de adversidad que vive el mundo y que crea efectos directos al país, el Gobierno ha logrado un extraordinario desempeño económico, lo que le ha permitido un crecimiento por encima del 12%, recuperar los empleos perdidos en la pandemia y agregar 30 mil nuevas plazas de puestos de trabajos formales.

Al ser entrevistado en el programa “El Sol de la Mañana”, que es transmitido por Sol 106.5, Cabrera dijo además que gracias al liderazgo y determinación del presidente Luis Abinader han logrado sortear con éxito la crisis que heredó de la gestión pasada, agravada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

En lo que respecta al sector turístico, el ministro Neney Cabrera destacó la recuperación que ha experimentado ese sector, tras recordar que en los últimos meses del año pasado el país tuvo cifras récords de visita de turistas.

“Todo eso es una muy buena señal, sobre todo en el Turismo, si consideramos que fue uno de los sectores más afectados por la pandemia de la covid-19”, sostuvo Cabrera.

Además de eso, el funcionario resaltó la inversión de los agentes económicos internacionales, que en 2021 fue de cerca de 3 mil millones de dólares, y la proyectada por empresarios locales, que asegura tienen planes de invertir RD$ 80 mil millones este 2022, lo que permitirá la creación de 60 mil empleos.

Otros de los aspectos positivos resaltado por Neney Cabrera es que la actual gestión de Gobierno ha logrado llevar agua potable a 1.2 millones de hogares, que antes no tenían el preciado líquido, con lo que contribuye a resolver uno de los principales problemas que padece la sociedad.

“Es triste que en pleno siglo 21 en República Dominicana haya personas que no tengan agua potable, lo que constituye en una situación hasta de riesgo para su salud”, sostuvo el funcionario.

Inversión en sector agropecuario

Neney Cabrera precisó que el Gobierno ha invertido 10 mil millones de pesos para incentivar el sector agropecuario, en lo que están incluidos prestamos por RD$ 5 mil millones a tasa cero y que precisamente una de las medidas anunciadas el pasado lunes por el presidente Abinader, fue dar una gracia de seis meses para que los productores que tengan préstamos en el Bando Agrícola, como una forma de incentivar la producción local.

El funcionario precisó que todas estas medidas tienen como objetivo estimular a los productores nacionales y garantizar la capacidad alimenticia de todo el pueblo dominicano.

Paquete de ayudas sociales

De igual manera, Neney Cabrera, aseguró que están garantizados los recursos para el “paquete” de ayudas anunciados por el presidente Luis Abinader el 27 de Febrero y el lunes pasado, con un monto estimado en 40 mil millones de pesos.

“Estamos hablando de un sacrificio o de una erogación total de 40 mil millones de pesos, que no estaban presupuestados”, indicó.

Ante la pregunta de la comentarista Consuelo Despradel de que la preocupación es de dónde saldrán el dinero para ayudas para enfrentar la crisis por el aumento del petróleo, explicó que a través de los ingresos por impuestos tendrán un excedente de 15 mil millones de pesos porque recaudarán más de lo proyectado para 2022.

El ministro encargado de PROPEEP señaló que la otra diferencia la están buscando de un ajuste en el gasto de temas no prioritarios que están haciendo las instituciones del Estado dominicano.

“O sea de un ahorro interno que vamos a hacer, como por ejemplo vamos a posponer la compra de vehículos no necesarios, no utilitarios para las labores del Estado dominicano; vamos a controlar el tema de los viáticos, vamos a prohibir los viajes de los funcionarios que no sean estrictamente necesario como una gestión de Estado; o sea vamos a tomar una serie de medidas. Es un ahorro interno que vamos a hacer para buscar ese dinero que necesitamos”, expuso.

Relacionado