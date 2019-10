Nemen Nader asegura RD se cansó de líderes tradicionales y quiere gente nueva que trabaje

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y luchador revolucionario, Nemen Nader Rodríguez, aseguró hoy que la República Dominicana está cansada de los líderes tradicionales y quiere gente nueva que pueda y le guste trabajar.

“El pueblo ya se cansó de don Hipólito, don Leonel y don Danilo, quiere generaciones nuevas, oportunidades de hombres que trabajen y Gonzao tiene fama de trabajador, por eso yo lo apoye, yo nunca he sido peledeísta ni he votado por el PLD’, expuso el comunicador mientras era entrevistado para el espacio El Nuevo Diario A.M., que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Nader Rodríguez argumentó que la gente quiere algo que no esté usado y por esa razón ha decidido buscar nuevas experiencias, del mismo modo que el mundo ha estado cambiando y la clase política nacional no escapa a dicha situación.

El dirigente político indicó que los Gobiernos de Danilo Medina no han sido malos, a pesar de los lamentables vínculos que ha tenido con actos de corrupción.

El luchador revolucionario señaló que “si vamos al caso, el Gobierno de Danilo Medina no ha sido malo, ha tenido muchos defectos, muchos vínculos con la corrupción, eso es una cosa que es normal, ya los dominicanos nacen con la corrupción en el ADN”.

Nemen Nader se hizo acompañar de Marino Brea y Manuel Frías, quienes pertenecen al movimiento independientes con Gonzalo Castillo y olvidados por los partidos políticos del país.

