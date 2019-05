Nelson Ramírez: “Los atletas son los responsables del deterioro de los dormitorios”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El profesor Nelson Ramírez, director del Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Masculino, aseguró que los responsables del deterioro de los lugares de alojamientos de los atletas son ellos mismos.

Agregó que no es posible que a los atletas no les duren seis meses los colchones nuevos, además de que no tienen control de los baños.

“Por que si un baño está tapado no es responsabilidad ni del Proyecto ni de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli)”, dijo.

Entrevistado por los periodistas William Aish, Edward Peguero y Roberto Monclús para el programa Súper Deportes por Súper Canal 33, Ramírez también observó que el Ministerio de Deportes tampoco tiene responsabilidad de las malas conductas de los atletas de voleibol que convergen en las villitas del pabellón viejo del voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Externó que “si hoy entregamos baños higienizado, por qué al otro día no está igual”.

“Por lo tanto ellos son los responsable de todo ese deterioro”, añadió.

Ramírez tiene unos siete años como mandamás del Proyecto, además de ser secretario de la Fedovoli.

Reconoció que el Ministerio hace su aporte al igual que la Fedovoli, pero que si ellos (los atletas) no hacen su parte entonces las cosas no van a cambiar.

“En la gestión de Jaime David Fernández como ministro de Deportes se reparó dos veces las villitas a tal punto que hasta aire acodiciando se instaló. Hasta las fundas de las almohadas se las entregó, con colchones nuevos, pero que va”, narró a los periodistas en el espacio que se transmite de 9 a 10 de la mañana.

“La verdad debe ser dicha. Si ellos cuidaran más sus instalaciones, estuvieran en mejores condiciones”, subrayó.

“Qué si el Ministerio debe atenderla mejor a los atletas y las instalaciones donde viven, claro, debe ser así…en eso estamos claro, pero el Miderec trata de cumplir”, aseguró.

Rechazó que los ministros no deben intervenir cada seis meses las instalaciones.

Según Ramírez, en los eventos internacionales hay un código para los atletas que se hospedan en villas, que si deterioran las edificaciones, los delegados a través del Comité Olímpico Dominicano deben pagar esos errores.

Sobre la cisterna y el agua para los atletas

Ayer, El Nuevo Diario publicó un reporte donde dio cuenta a un sin números de peticiones que pidieron los atletas de ese deporte como por ejemplo la cisterna y el agua.

“A los atletas se les entrega el agua de los entrenamientos y tienen un termo para subirlo lleno de agua todas las noches. Ahora bien, si no los llenan no van a tener el agua”, respondió.

Dice que se suministra el agua de la CAASD, gracias a un convenio desde hace casi dos años.

“Cinco mil botellitas de agua y más de 100 galones toda la semana nos entrega la Caasd, gracias al convenio que tienen la institución y la Fedovoli”, aseguró Ramírez.

“Todo el agua de consumo para los atletas bañarse es con la cisterna, por lo que se clorifica constantemente. No podemos limpiar con frecuencia, ya que es muy grande”, afirma.

¿Está estancado el voleibol masculino?

“Está dentro de lo que es. Somos un país pobre y no tenemos un padrino como Cristóbal Marte, pero hay una persona que tiene buena visión y quiere apoyarnos, él es Horacio Mazara, director del Inapa. Estamos en conversaciones”, dio en primicia Ramírez.

“Sin embargo, nosotros queremos formalizar una comisión por si Nelson Ramírez se va el Proyecto no se caiga, para poner un ejemplo”, sostuvo.

Dijo que el voleibol masculino tiene dos adversarios, que son el béisbol y el baloncesto. “Es que ahora todos los niños quieren ser peloteros, por lo tanto debemos esa limitante”, agrega.

Acotó que con la implementación nueva vez de la Liga de Voleibol Masculino eso va a ayudar a masificar ese deporte.

El Proyecto de Voleibol Masculino maneja al año unos 15 millones de pesos.

El Nuevo Diario quiso contactar vía telefónica al presidente de la Fedovoli, Alexis García, sin embargo, no pudo dar respuesta a nuestra solicitud.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

Anuncios

Relacionado