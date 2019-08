Nelson Maloney asegura es urgente cambiar los actuales legisladores de ultramar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El precandidato a diputado de ultramar por la circunscripción No. 1 en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el ingeniero civil Nelson Maloney dijo ayer que se hace urgente trabajar para el cambio de los actuales legisladores que no han sabido representar la población dominicana residente en esta parte de Norteamérica por dirigentes que representen el sentir, los anhelos, objetivos de lucha común por el pueblo quisqueyano así como los intereses del dominicano de la diáspora.

Expresó que todos sus esfuerzos van dirigidos a prestigiar la calidad de los dirigentes y el reconocimiento de la lucha que libran a favor de la democracia y el bienestar del pueblo dominicano.

Explicó que para tales fines ha diseñado junto a su equipo político varias propuestas que abarcan el ámbito de la educación, salud y la economía de los que han emigrado de la patria dominicana, asegurando que esas propuestas no solo van a ser de gran ayuda y soporte a los planes de progreso del gobierno del Partido Revolucionario Moderno si no también a la diáspora dominicana.

En la educación impulsará junto con empresarios dominicanos y el gobierno, instituciones educativas, acciones para que vayan en auxilio de los recién llegados para que estos puedan preparase tanto académicamente como profesionalmente a la sociedad donde habiten y puedan crecer junto a las mismas.

En la salud promoverá leyes que permitan asegurarles a los dominicanos que regresen de retirada al país, una tranquilidad en cuanto a la protección del Seguro Social y acceso a todos los planes de salud, semejante o mejor a los que poseen en sus lugares de residencia. Esto abarcaría desde consultas, internamientos, medicamentos, tratamientos, etc., es decir, que las coberturas de salud que poseen en Estados Unidos les cubran en República Dominicana.

En cuanto a la economía, estimulará leyes para que el Banco de Reservas de la República Dominicana y otros bancos se animen a abrir sucursales en el extranjero, revisar el costo de los pasajes aéreos y procurar transferir esos impuestos a otros renglones de la vida nacional para así lograr reducir el costo de estos.

Establecer relaciones directas con instituciones que asesoren a los trabajadores independientes, a asociarse para ser sus propios jefes y permanecer asociados; instituciones que asesoren a los técnicos y profesionales recién llegados a incursionar en sus especialidades y orientarlos a crear sus propias compañías; instituciones que asesoren en la creación de planes de negocios y proveer ayuda económica a quienes sean emprendedores de sus empresas.

“Pero no solo impulsaremos a la población dominicana en el exterior, nosotros estaremos comprometidos no solo con todos y cada uno de los militantes y dirigentes de la circunscripción # 1 si no que también impulsaremos el desarrollo tecnológico de cada una de las seccionales, al proveerles de las tecnologías de punta que les permitan estar a la altura de las mejores oficinas de trabajos políticos del área estadounidense. Para ello impulsaremos el equipamiento de las mismas y soporte a los usuarios”, vaticinó el profesor y deportista Nelson Maloney.

También dijo el aspirante a diputado del exterior que viabilizará la docencia de cursos de desarrollos personales, capacitación política, diplomados, post grados, locución, maestría de ceremonia, periodismo en las redes, computadoras.

Prometió abrir una oficina del diputado de ultramar en el local de la seccional de New York donde pagará por el alquiler de la misma y así contribuir al pago del local y aliviar el pago del mismo. Todo esto será impulsado por su equipo de hombres y mujeres que soportan la candidatura de Nelson Maloney Diputado de Ultramar.

“No preguntes ni te quedes esperando a saber, que podemos hacer nosotros y el gobierno por ustedes, si no que pregúntense que podemos hacer todos nosotros por nuestro país y nuestros semejantes dominicanos para lograr el desarrollo y democracia, y lo digo porque para lograr todo esto que anhelamos, debemos despojarnos de todo egoísmo, mezquindad, auto totalitarismo, rencores y envidia entre todos nosotros. La unidad y el trabajo en equipo deben ser nuestro norte y nuestro enfoque político”, sentenció el dirigente político perremeista de la Región de Queens.

“Debemos levantarnos en lucha constante y creciente contra las atrocidades que vienen realizando los gobiernos del PLD encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina. Perremeistas y todos los que estamos en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, en contra del secuestro a nuestra democracia, en contra de la continuidad del PLD en el gobierno”, aseveró el empresario y educador.

“Todos tenemos un deber y un compromiso ineludible que es cedular a todos los jóvenes dominicanos y adultos no cedulados, no importa donde se encuentren, empadronarlos en la Junta Central Electoral, registrarlos en el PRM y llevarlos a votar tanto en nuestra primaria cerrada en el mes de octubre así como en las elecciones generales 2020. Solo así y sólo así podremos sacar a esa asociación de malhechores del PLD del gobierno y llevar al PRM al palacio para gobernar para el rescate de la democracia y nuestro sosiego”, finalizó diciendo.

