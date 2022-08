Nelson Javier: “Gente me dejó con la mano tendida al saludarle y luego tuvieron que decir que yo era un verdugo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – El veterano comunicador Nelson Javier, “El Cocodrilo”, manifestó que la humildad ha sido la base fundamental para el éxito de su carrera durante estos 40 años, ya que personas consideradas un pilar en los medios, dejaron su mano tendida al saludarle y que más tarde tuvieron que reconocer sus méritos.

En una entrevista exclusiva para El Nuevo Diario, subrayó que la calle y las vivencias fueron el soporte para catapultarse.

“A la biblioteca que yo fui le llaman calle, le llaman pueblo, le llaman vivencia propia, yo viví que gente de cuatro décadas atrás me dejaban la mano así (tendida), yo entrando a Color Visión, me topé con hombres allá arriba (alto) y después esa misma gente tenía que decir que yo era un verdugo, ese tipo es un verdugo”, expresó.

El destacado locutor cibaeño continúo diciendo, que los profesionales veteranos son clasistas y selectivos cuando se habla de dar una entrevista a un nuevo talento, por lo que considera deben dar más oportunidades de desarrollo a la nueva generación.

“Ser humilde, sencillo, que usted me llame y yo no se la ponga en China; entre nosotros los veteranos hay muchos que usted los llama para una entrevista, con su aceite y su vaina. Quizás yo estoy desfasado en eso, en el caso mío no, entre más novato más gusto me doy, venga, desarróllese”, insistió.

Aconsejó a los jóvenes a esforzase estudiando y ofrecer un trabajo con criterio, ya que sus inicios fueron en una emisora en San Francisco de Macorís en donde llegó comprando el café, pasando disco y más tarde, dando la hora en un programa romántico.

“Todo lo que me falta a mí para ser exitoso total, es por falta de estudio”, puntualizó.

Al ser cuestionado sobre entrevistas que lo hayan marcado, señaló que “Una entrevista fuerte para mí, Mozart La Para, es duro; Leonel Fernández, hablar una hora y quince minutos con él, es pa’ hombre y al día de hoy el equipo de redes de Leonel, un 90 % de las cosas que suben es de la entrevista mía (hace un año y pico) y Luis (el presidente de la República), fue una entrevista dura”.

Por otro lado, “El Cocodrilo” resaltó su poco interés por la farándula debido a que la considera farsante y a su parecer debería realizarse con credibilidad, sin mentiras ni críticas dañinas y es que es por esto, que busca personas con capacidad intelectual para trabajos a largo plazo.

Finalmente, apuntó que sueña con que sus hijos continúen en el legado de la comunicación.

