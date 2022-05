Nelson Fulcar llama a rendir cuentas sobre gastos en cabildo SDN.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El profesor y dirigente político Nelson Fulcar llamó a los munícipes de Santo Domingo Norte a exigir a sus autoridades edilicias que rindan cuentas sobre los gastos de recursos económicos que fruto del pago de sus impuestos recibe el Ayuntamiento cada año.

“Este viernes conmemoramos en el país el Día Nacional de la Ética Ciudadana, lo cual es un momento preciso para que desde la Alcaldía de Santo Domingo Norte se honren en rendir cuentas a una comunidad cuyos habitantes carecen de servicios básicos en materia municipal”, manifestó.

El profesor Fulcar, aspirante a alcalde de Santo Domingo Norte por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), recordó que en su proceso de formación académica aprendió que jamás pasará de moda cumplir el compromiso de servir al país con base en los principios de la ética y la transparencia.

“Me duele la carencia de información… me duele que los munícipes de Santo Domingo Norte, no sepan en qué se invierten los cuartos de su contribución, lo cuáles deben destinarse para arreglar zanjas, aceras, contenes, seguridad, alumbrados, entre otras deudas municipales, que no están ejecutando”, dijo Fulcar.

De acuerdo a la Ley No. 170-07 del Presupuesto Participativo, las comunidades son beneficiadas a través de concursos organizados por el Cabildo que conjuntamente al Gobierno Central sirve para impulsar el desarrollo y reducir la pobreza.

A pesar, de tener esta Ley que faculta a las autoridades edilicias a mejorar las condiciones de vida de las personas, son escasas o ningunas las obras que pueden exhibir las actuales autoridades, a la fecha no han mostrado ninguna obra significativa o terminada.

En ese sentido que son violados los derechos de los munícipes, enfatizó el dirigente político.

El municipio que tiene una extensión

de 389 km² con una población aproximadamente de 705,983 habitantes según el último censo realizado en el 2012 y dos distritos municipales.

El profesor Nelson Fulcar, dio estas declaraciones en el marco a conmemorase el día nacional de la ética ciudadana, en un encuentro sostenido con dirigentes comunitarios y asociaciones de comerciantes e iglesias.

