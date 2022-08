Nelson Figueroa sale del retiro y lanza juego completo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Puede que tenga unas cuantas canas en su barba, pero el ex ligamayorista de 48 años, Nelson Figueroa, sigue luciendo sobre la loma. Si pensaste que Figueroa no había lanzado en un juego de las Mayores desde el 2011, estás en lo correcto. Pero, de alguna manera, se encontró en un territorio familiar el martes.

Actualmente, Figueroa es el coach de pitcheo de los FerryHawks de Staten Island, equipo que juega en la Liga del Atlántico. En una inesperada doble cartelera, el club se encontró sin un plan de pitcheo para el primer duelo, así que Figueroa decidió dar un paso hacia adelante hacia la loma. (¡También tuvo tres turnos al bate!).

Figueroa ponchó al segundo bateador que enfrentó. Y aunque no le fue tan bien a partir de ahí, el veterano se las ingenió para hacer 119 pitcheos y completar un partido de siete innings.

