Nelson Cruz y su deseo de llegar a los 500 jonrones en MLB

A sus 38 años, y produciendo con calidad, podría acercarse a los 400 en esta temporada

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con 38 años de edad y 15 en el “Big Show” Nelson Cruz está cerca de arribar a los 400 jonrones, cifra que lo pondría en un sitial de grandes entre los grandes en Las Mayores.

Restando 17 juegos en la vuelta regular el nativo de Monte Cristi cuenta con 395 jonrones. De llegar a 400 sería el 10mo dominicano en arribar a esa cifra.

Alex Rodríguez, Albert Pujols, Sammy Sosa, Manny Ramírez, David Ortiz, Adrian Beltré, Vladimir Guerrero, Alfonso Soriano y Edwin Encarnación, este fue el último en aterrizar a la meta de los 400.

“Me gustaría llegar a los 500 jonrones, sería un sueño. Todo jugador a esta altura de carrera piensa en sus números”, dijo Cruz en entrevista. “Pienso el dِía a día, eso es lo que hago, por lo que ya pienso en mi próxima temporada”, añadió Cruz, quien en julio del año próximo tendría 39 años.

Minnesota acordó en diciembre con Cruz por un año y US$14 millones por el 2019, con una opción del club por US$12 millones para el 2020. Si los Mellizos no ejercen la opción de Cruz, tendrían que pagarle US$400,000 por concepto de indemnización.

“Ese es el enfoque. Llegar a los playoffs y luego volver con este equipo”, narró Cruz en entrevista al programa Fore-Fore.

En el 2019, Cruz compila 35 jonrones, 92 remolcadas y un promedio de .300, a la fecha de este jueves.

El jugador de los Gigantes del Cibao tiene siete temporadas con 30 o más en Grandes Ligas. Con los 35 de este año, tiene seis con esa cifra o más. Además de que entre 2014 y 2016 tiene 40, 44 y 43 jonrones, respectivamente.

“Ha sido un gran año, no me puedo quejar”, dijo Cruz sobre sus números, a pesar de que ha perdido muchos partidos por lesiones. “He estado lastimado, por lo que he perdido muchos juegos, pero cuando estoy en acción he tratado de rendir en los buenos momentos para mi equipo”, sostuvo.

La última lesión de Cruz fue en agosto en la muñeca izquierda, la misma dolencia que ha aquejado al veterano durante casi toda la temporada.

Ha tenido dos partidos con tres jonrones en esta temporada.

Cruz tuvo una línea ofensiva de .256/.342/.509 con 37 jonrones y 97 carreras remolcadas por los Marineros en 2018, su quinta temporada seguida conectando más de 35 vuelacercas.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

