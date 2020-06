Nelson Cruz gana Premio Humanitario Muhammad Ali

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El pelotero dominicano Nelson Cruz, de los Mellizos de Minnesota, ganó este domingo el Premio Humanitario Deportivo Muhammad Ali, uno de los más importantes dentro de la gala de los reconocimientos ESPYS (Excellence in Sports Performance Yearly Award) que concede anualmente la cadena de televisión ESPN.

“No podríamos estar más orgullosos de @ncboomstick23. Por su trabajo dentro y fuera del campo. ¡Felicitaciones al ganador del Premio Humanitario Muhammad Ali Sports 2020, Nelson Cruz! #ESPYS”, escribió el equipo de los Mellizos de Minnesota, franquicia donde juega Cruz, en su cuenta de Twitter.

Kevin Love, de los Cleveland Cavaliers de la NBA; Devin y Jason McCourty, de los New England Patriots de la NFL; Maya Moore, de los Minnesota Lynx de la WNBA, y Titus O’Neil, peleador de lucha libre de la empresa WWE, fueron los otros nominados al premio.

El ganador del Premio Humanitario Deportivo Muhammad Ali podrá dirigir un donativo de 100,000 dólares de ESPN a la organización benéfica calificada que decida.

We could not be prouder of @ncboomstick23 for his work on and off the field. Congratulations to the 2020 Muhammad Ali Sports Humanitarian Award recipient, Nelson Cruz! #ESPYS pic.twitter.com/s2WdkYBA6Q

— Minnesota Twins (@Twins) June 22, 2020