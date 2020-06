Negocios dominicanos clausuran o se reinventan a raíz de la pandemia

View this post on Instagram

Hace 28 años en un pequeño local en el Ensanche Julieta, abrimos nuestras puertas caracterizándonos desde el primer día por la calidad y frescura de nuestros bizcochos y postres. A través de todos estos años hemos logrado mantenernos en el mercado y que nuestros bizcochos llegaran a ser parte de la cultura del dominicano. Luego 18 años más tarde decidimos abrir nuestra sucursal en la Av. Sarasota para estar un poco más cerquita de ustedes, y que disfrutaran de sentarse en nuestras instalaciones a compartir un rato acompañado de un café o nuestras deliciosas picaderas y postres. Pero es hora de agradecer y decirle adiós a nuestra sucursal de la Av. Sarasota que por 10 años nos brindó a todos felicidad y cercanía con todos ustedes. Continuaremos brindándoles el mejor servicio y calidad del país desde nuestra sucursal del Ensanche Julieta, donde todo comenzó❤️. También queremos recordarles que ahora estamos más cerca gracias a las plataformas de delivery @pedidosya.do hugoapp @glovo_app donde podrás tener cada uno de nuestros platos en la puerta de tu casa. Esperamos que puedan comprendernos, porque nosotros seguiremos aquí endulzando sus paladares y alegrando sus días. ¡Gracias por el apoyo! ¡Seguimos Juntos❤️😉! #BondelicRD