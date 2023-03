Nefróloga advierte herbolarias pueden deteriorar la función renal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La nefróloga Gloria Sención enfatizó la importancia de la medicina basada en evidencia científica y advirtió sobre los riesgos del consumo de hierbas y raíces, cuyas funciones son desconocidas, ya que pueden causar más daño que beneficio.

Señaló que ha tenido pacientes en diálisis, y su único antecedente ha sido el consumo constante de herbolarios, en su mayoría chinos, por lo que estima que pueden contribuir con el deterioro de la función renal.

“Hemos tenido casos en diálisis de pacientes que no sufren ningún tipo de enfermedad y el único antecedente es el consumo de herbolarios, muchos de ellos chinos que no hay evidencia científica de cuáles son sus beneficios, al contrario, ha habido casos aislados del deterioro de la función renal”, comentó.

Al celebrarse hoy el Día Mundial del Riñón Sesión destacó la importancia de que los dominicanos eviten tomar medicamentos sin prescripción médica y empiecen a confiar en los tratamientos.

La especialista realizó estas afirmaciones al ser entrevistada por los comunicadores Yannerys Paulino, José Pérez y Brinio Batista en el programa “El Mundo Hoy”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Los médicos nos basamos en medicina basada en la evidencia científica, o sea, lo que no está demostrado científicamente, no podemos prescribirlo, porque no está demostrado que funciones; por tanto, esas raíces y hierbas, que sus funciones son desconocidas, pueden producir más prejuicio que beneficios a los pacientes que la consumen”, indicó.

De igual forma, indicó que se ha relacionado el alto consumo de proteínas animal, como las carnes rojas, con el aumento de enfermedades cardiovasculares, renales, cálculos y alto ácido úrico en sangre.

La nefróloga Gloria Sención destacó que los riñones son órganos vitales, porque cumplen con la eliminación diaria de toxinas y líquidos a través de orina, pero también regulan la presión arterial y producen una hormona relacionada con la fabricación de glóbulos rojos, por eso es necesario cuidarlos.

“Si fallan los riñones podemos empezar a tener anemia, por la ausencia de esa hormona llamada eritropoyetina. Los riñones nos ayudan a mantener nuestros huesos sanos, porque promueven la activación de la vitamina D”, señaló.

